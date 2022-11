Viele Sendener müssen pendeln

Über 8000 Sendener pendeln regelmäßig in andere Städte.

Knapp drei von vier Erwerbstätigen, die in Senden wohnen, arbeiten nicht in der Gemeinde, sondern pendeln regelmäßig zu einer Arbeitsstelle außerhalb von Senden. Das geht aus dem neuem Pendleratlas hervor, der in dieser Woche vorgestellt wurde. Demnach verlassen etwa 8080 Sendener regelmäßig tagsüber die Gemeinde. Das sind rund 72 Prozent der arbeitenden Bevölkerung.