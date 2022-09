Vier Kitas unter neuer Leitung

Ruhestand, Elternzeit, Wechsel in eine Nachbar-Kita oder eine komplett neue Einrichtung: Die Gründe, warum Leitungsstellen in vier Kindergärten der katholischen Gemeinde St. Laurentius neu besetzt werden mussten, sind sehr unterschiedlich. Die vier neuen Leiterinnen und Leiter trafen sich jetzt im Pfarrhaus.

„Ich bin glücklich darüber, dass wir die Leitungsstellen schnell mit jungen und kompetenten Fachkräften besetzen konnten“, sagte Pfarrer Dr. Oliver Rothe. Die katholische Kirchengemeinde ist Träger von fünf Kitas in Senden (2), Ottmarsbocholt (2) und Bösensell.

Hier die neuen Kita-Leitungen auf einen Blick:

St. Johannes Bösensell: Denis Hölscher, der drei Jahre den katholischen Kindergarten St. Franziskus in Senden geleitet hat, übernimmt am 1. Oktober die Leitung der mit sieben Gruppen und 23 pädagogischen Fachkräften mehr als doppelt so großen Kita in Bösensell.

St. Franziskus Senden: Marcel Wollenberg löst Denis Hölscher ab. Der neue Leiter hat als Heilerziehungspfleger und Inklusionskraft die Arbeit im Kindergarten schätzen gelernt. Sein besonderes Interesse gilt der Naturpädagogik.

St. Theresa Ottmarsbocholt: Seetha Neubert wird Leiterin in der jetzt eigenständigen neuen Kita im Davertdorf. Die Erzieherin ist auch Fachkraft für Inklusion und war bisher als Gruppenleiterin in einer Kita in Münster tätig.

St. Laurentius Senden: Simone Schäpers, bislang Erzieherin in einer Kita in Lüdinghausen und zuvor selbstständige Tagesmutter, übernimmt als Leiterin die Vertretung für Judith Goerlich, die in Elternzeit ist.

Susanne Vennemann-Dunkel, Verbundleiterin für die Kitas der Gemeinde, ist ebenfalls froh, dass diese Stellen schnell besetzt werden konnten. Doch in den katholischen Kitas gibt es – wie wohl überall – weiteren Personalbedarf. Die Verbundleiterin sucht nicht nur Erzieherinnen, sondern auch andere Fachkräfte für die „multiprofessionellen Teams“ – etwa für Logopädie oder Heilpädagogik.