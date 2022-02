Vier starke Dörfer stellen sich vor

Der Titel klingt doch sperrig: „De Borg – Die Sinfonie des Münsterlands. Ein interdisziplinäres Projekt über Identifikationsstiftung durch Alltagskultur und ihre künstlerische Transformation“. Was die Medienkünstler Anja Kreysing und Helmut Buntjer allerdings in der Gemeinde Senden vorhaben, ist gar nicht so kompliziert: eine Art moderner Heimatfilm soll dort entstehen. Die beiden Künstler stellten am Mittwochabend vor vielen Vereinsvertretern ihr Kulturprojekt auf Einladung des Sendener Heimatvereins vor und wollen die Gemeinde mit ihren vier starken Dörfern Senden, Venne, Ottmarsbocholt und Bösensell jetzt in Bewegung setzen.

Historisches Filmmaterial gesucht

Konkret heißt dies: Sie suchen in den nächsten Wochen möglichst viel historisches Filmmaterial – sei es aus privaten Haushalten, sei es von den vielen Vereinen. Daraus soll dann ein noch auszuwählender Medienkünstler eine Art Collage erstellen – ein „Heimatfilm 2.0“, wie Helmut Buntjer bei der Präsentation im neuen Bürgerhaus Altes Zollhaus sagte.

Dabei haben diejenigen, die ihr Material zur Verfügung stellen, davon auch mehr als die Tatsache, dass sie an einem ungewöhnlichen Kunstprojekt teilhaben. Ihre ausgewählten Filme werden vom Medienzentrum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) digitalisiert und in eine große Datenbank eingespeist, auf die dann jeder Zugriff hat. Ausdrücklich soll dann aus dem Material kein neuer Dokumentarfilm mit der Geschichte Sendens entstehen, so Anja Kreysing, sondern vielmehr ein poetischer Streifen.

Auftaktveranstaltung für alle Interessierten

Dazu soll auch beitragen, dass Musiker dann die Endfassung live vertonen – sowohl bei einer Präsentation in Senden als auch bei einem großen Abschlussfest in Münster. Dort werden dann auch die Filme zu sehen sein, die in den drei weiteren Orten Lienen, Altenberge und Borken-Gemen nach dem gleichen Muster entstehen werden. So soll auch im vermeintlichen kulturellen Oberzentrum Münster verdeutlich werden, welche kulturellen Schätze in der Region vorhanden sind.

In Kürze wird für das von vielen öffentlichen Stellen geförderte Projekt eine Auftaktveranstaltung stattfinden, zu der alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus allen Ortsteilen eingeladen werden. Dann soll das Projekt starten, das auch in diesem Jahr dann auch noch abgeschlossen werden soll.