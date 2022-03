Virtuelle Haltestellen sichtbar gemacht

An den 20 virtuellen Haltestellen hat Wolfgang Schölling vom Sendener Bauhof Schilder befestigt, damit diese für die Kundinnen und Kunden besser erkennbar sind. An diese Haltestellen kann der kommit-Shuttle bestellt werden.

Über 70 Haltestellen werden bereits im Sendener Kerngebiet von dem kommit-Shuttle bedient. Eine Ausweitung auf die Ortsteile Bösensell, Ottmarsbocholt und Venne ist nach Auskunft der Gemeinde Senden für den Sommer geplant. heißt es in einer Presseinfo.

Eine Schwierigkeit ergab sich in der Vergangenheit allerdings in Bezug auf die sogenannten virtuellen Haltestellen. Diese wurden eigens eingerichtet, damit das gesamte Siedlungsgebiet inklusive der Gewerbegebiete im Sendener Süden gut erschlossen ist. An diese Haltestellen konnte der kommit-Shuttle bestellt werden. Sie waren aber für den Fahrgast nicht sichtbar – im Gegensatz zu den Haltestellen, an denen ein entsprechendes Schild steht. Daher wurde jetzt nachgerüstet.

An den 20 virtuellen Haltestellen hat Wolfgang Schölling vom Sendener Bauhof Schilder befestigt, damit diese für die Kundinnen und Kunden besser erkennbar sind. Ein Haltestellenaushang ist dort nicht erforderlich, weil der Shuttle innerhalb der Betriebszeiten jederzeit dorthin bestellt werden kann. Bei allen Fahrten ist es notwendig, dass entweder der Start oder das Ende der Fahrt an einer Haltestelle erfolgt, weil es sich um einen Öffentlichen Personennahverkehr und nicht um ein Taxiangebot handelt.

Per App oder unter

02 51 / 62 85 31 10) können die kommit-Shuttles in Senden bestellt werden. Der Fahrpreis richtet sich nach dem Westfalen-Tarif. So kostet eine Einzelfahrt innerhalb von Senden beispielsweise 2,10 Euro.