„Volle Pulle“ holt den Sieg

14 Teams kämpften am Samstag bei der achten Auflage des Menschenkicker-Turniers in der Halle Vollmer um den Sieg. Am Ende hatten die Jungs von „Volle Pulle“ die Nase vorn.

Die mittlerweile achte Auflage des Menschenkickerturniers von Feuerwehr und Spielmannszug fand am vergangenen Wochenende in der Halle Vollmer statt. Die Motivation, die Titelverteidiger Horst vom Thron zu stoßen, war enorm: 13 weitere Teams waren neben den Horstern in diesem Jahr angetreten.

„Dabei haben wir in diesem Jahr deutlich mehr reine Damenteams als in den Jahren davor“, erläutert Flo Kolbe, der gemeinsam mit Sebastian Halsbenning, Dirk Windel und Jan Weppelmann das Turnier vorbereitet hat. Vier weibliche Teams hatten sich für das Turnier am Samstag gemeldet – in den Auflagen davor waren es meist nur ein oder zwei.

Am Ende landete von ihnen allerdings keines auf dem Treppchen: Das Turnier entschied der KC „Volle Pulle“ für sich, vor dem KC „Hau wech“ und der Karnevalsecke Heide.

Voller Einsatz war beim Kicker-Turnier gefragt.

Los ging es um 13 Uhr mit der Vorrunde: In vier Gruppen unterteilt traten die 14 Mannschaften in Sechs-Minuten-Partien gegeneinander an, jeweils geleitet von Schiedsrichter Sebastian Schemmer. Während einige Teams in bedruckten T-Shirts aufliefen, waren andere mit dem Edding kreativ zu Werke gegangen – der Spielspaß war jedoch bei allen Mannschaften vorhanden.

In der Endrunde konnten sich dann die jeweils Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe im KO-System bis ins Finale vorkämpfen, das in diesem Jahr der KC Volle Pulle für sich entschied.

Nach der Siegerehrung endete der Abend traditionell mit einer großen Party, nicht nur für die teilnehmenden Mannschaften, sondern auch für alle Feierwilligen. Den Erlös der gesamten Veranstaltung wollen Feuerwehr und Spielmannszug jeweils für ihre Jugendarbeit verwenden.