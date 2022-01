Vom „Verbrenner“ auf Bus, Bahn und E-Auto umsteigen

Eine 20-prozentige Minderung der Treibhausgasemissionen bis 2030, dieses Ziel haben sich die Kommunalpolitiker für die Gemeinde Senden gesetzt. Während den Grünen dieser Anspruch noch nicht hoch genug ist (WN berichteten), hatte die zuständige Projektingenieurin Helene Püllen vom Planungsbüro gertec im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass es schon schwer genug werde, überhaupt die 20 Prozent zu schaffen.

In dem von den Experten entworfenen Maßnahmenkatalog stellt die Pkw-Nutzung die größte Stellschraube dar. Um die Umwelt in dem angestrebten Umfang zu entlasten, wird es für notwendig erachtet, im Gemeindegebiet pro Jahr 350 Pkw mit Verbrennungsmotor von der Straße zu holen, was 2,75 Prozent des aktuellen Fahrzeugbestands entspricht.

Ausreichende Ladeinfrastruktur notwendig

Um das zu erreichen, gibt es zwei Ansätze: Zum einen, die „Verbrenner“ durch Elektroautos zu ersetzen, was eine ausreichende Ladeinfrastruktur voraussetzt. Der zweite Faktor besteht darin, Pkw-Fahrten zu vermeiden, indem stattdessen der ÖPNV benutzt wird. Ziel ist es, die öffentlichen Verkehrsmittel so attraktiv zu machen, dass immer öfter auf das Auto verzichtet werden kann. Das sei klar die beste Lösung, meint Roland Wieging (CDU), denn Elektroautos hätten den Nachteil, dass sie den Stromverbrauch erhöhen. Und das mache es der Gemeinde noch schwieriger, bis 2025 autark in der Stromversorgung durch erneuerbare Energie zu werden. Dieses Ziel ist in der der Klimaschutzresolution der Kommune formuliert.

Damit die Bürger auf den ÖPNV umsteigen, muss erstens das Angebot gut sein. Daran hapert es zwischen Senden und Münster nicht. So gibt es beim Schnell- und Expressbus einen Viertelstunden-Takt. Handlungsbedarf sehen die Politiker aber beim Fahrpreis. Bereits im Oktober stand deshalb ein Antrag der Grünen auf der Tagesordnung, die Tickets deutlich zu verbilligen. Dieses Ansinnen soll im neuen „Arbeitskreis ÖPNV“ auf seine praktische Umsetzbarkeit hin untersucht werden.

Fahrpreise verringern

In der jüngsten Ausschusssitzung unterstrich auch die CDU, dass kein Weg daran vorbeiführe: „Wir müssen den ÖPNV viel stärker in Anspruch nehmen“, so erklärte es Bernd Aundrup. Dass es dazu notwendig sei, den Fahrpreis anzupacken, machte Roland Wieging deutlich, als er von einem „Zwei-Euro-Ticket“ nach Münster sprach. Vielleicht sei das der Schlüssel dazu, dass sich für die Menschen „die Notwendigkeit eines Zweitwagens gar nicht mehr ergibt“. Damit wäre ein wichtiger Schritt zum Klimaschutz getan.