Von Angus-Rind bis Bioland

Landwirtschaft ist kein leichtes Brot. Zwei junge Bauern in Senden haben sich jetzt zwei neue Standbeine geschaffen, um ihre Höfe zukunftsfähig zu halten. Während Elmar Lintel-Höping auf Angus-Rinder setzt, hat Jan Spliethofe seinen Betrieb zum Bioland-Hof umgerüstet.

Jan Spliethofe (gr. Foto) betreibt seinen Betrieb in der Bauerschaft Wierling seit 2016 als Bioland

Landwirtschaft ist nie ein leichter Broterwerb gewesen. Und das Wirtschaften ist tatsächlich auch in Zeiten höchster Modernisierung und technologischer Entwicklung nicht besser geworden. Das Höfesterben in Deutschland hat in den vergangenen zehn Jahren rasant zugenommen. Derzeit zählt das Statistische Bundesamt noch rund 263 000 landwirtschaftliche Betriebe, etwa ein Zehntel davon wirtschaftet ökologisch.