Von Einigkeit und Konstanz geprägt

Von Konstanz und Einigkeit geprägt war die jüngste Versammlung des SV Bösensell. Die Vorstandsmitglieder wurden einmütig in ihren Ämtern bestätigt.

Konstanz und Einigkeit prägten die Generalversammlung des SV Bösensell. Die Anzahl der Sportlerinnen und Sportler, die im Sportverein aktiv sind, ist mit 860 in 2021 unverändert zum Vorjahr geblieben. „Auf unsere Vereinsmitgliedschaften hat Corona bislang keine Auswirkungen gehabt“, fasste Vorsitzender Tobias Große Kintrup jetzt in der Gaststätte „Le Stagioni“ zusammen.

„Keine Überraschungen“ war auch das Resümee zu den Wahlen: Als zweiter Vorsitzender des SVB wurde Christian Janning bestätigt. Mario König, erster Kassierer, und Herbert Meier, zweiter Kassierer, wurden von den Anwesenden im Amt bestätigt. „Wir machen in der gleichen Besetzung weiter“, freut sich Große Kintrup über die Einigkeit und Konstanz im Bösenseller Sportverein. Turnusmäßig wurden neue Kassenprüfer gewählt: Christoph Frandrup und Rolf Große Holz lösen Heri Koch und Holger Offermann. Beim Kassenbericht referierte Mario König über die Finanzen des Vereins. Als größter Posten schlug in 2021 die Investition in das neue Clubheim und seine Ausstattung zu Buche.

„In den letzten Jahren wurde in der Gymnastik-Abteilung immer ein Überschuss erzielt“, so Große Kintrup bei der Verkündung, dass der Zusatzbeitrag der Gymnastik-Abteilung von zehn auf fünf Euro reduziert werde. Ebenso verhält es sich mit dem Mitgliedsbeitrag für Jugendliche. Die bisherige Differenzierung bis 14 Jahren und von 14 bis 18 Jahre wird abgeschafft. Bis zum Alter von 18 Jahren liegt der Grundbeitrag nun bei 45 Euro. Als Highlights des vergangenen Jahres stellte der erste Vorsitzende die neue Vereinswebsite, die Installation von Linda Krüskemper und Mario König als Präventionsbeauftragte inklusive eines Präventionskonzepts sowie das neue „J-Team“ vor.

Das aktuell acht-Mitgliederst-starke „J-Team“ stellten Antonia Koch und Neele Offermann vor: Ihr Ziel sei es, dass sich weitere Jugendliche des Vereins anschließen und sie unterstützen, ihre Interessen zu vertreten. Sie stehen in engem Austausch mit dem Kreissportbund und bekommen Unterstützung vom SVB-Vorstand. Bei einigen Aufgaben geben sie dies auch zurück: Sie pflegen den Veranstaltungskalender sowie das Instagram-Profil des Vereins. Gemeinsam war das „J-Team“ bislang beim Wasserskifahren und Kegeln.

Passend zum Saisonstart im August soll das neue Clubheim des SVB fertiggestellt sein. Getreu dem Motto „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ wird am 14. August (Sonntag) im Anschluss an das Heimspiel der ersten Mannschaft die Saison mit einer Party und Live-Musik eröffnet.