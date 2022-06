Von Frisbee und Yoga bis Rugby

Die Wiese am Pastorat im Bürgerpark, wo sich Uta Lichte (ASV) und Markus Kleymann (Gemeinde) fürs Foto ins Zeug legen, ist in Senden Schauplatz des KSB-Angebots „Sport im Park“. Auch in Bösensell gibt es beim SVB an den Brücken am Teichgelände Angebote.

Erstmals ist die Gemeinde Senden beim Angebot „Sport im Park“ des Kreissportbundes mit am Start. In Senden und Bösensell gibt es von Dienstag (14. Juni) bis zum 4. August offene, unverbindliche und kostenlose Angebote – von Frisbee über Fitnesstraining und Gymnastik bis Rugby. Sie richten sich sowohl an Untrainierte als auch an eher Sportliche.

Einfach kommen und mitmachen

„Anmeldungen sind nicht erforderlich – einfach kommen und mitmachen“, sagt Markus Kleymann, Bereichsleiter für Mobilität, Kultur & Sport der Gemeinde. Projektkoordinator ist Alexander Bergenthal vom KSB, der qualifizierte Trainerinnen und Trainer beauftragt hat. Der Ort für „Sport im Park“ ist in Senden bewusst nicht der Sportpark, sondern eine geschützte und gleichzeitig öffentliche Stelle im Bürgerpark: die lauschige Wiese hinter dem Pastorat von St. Laurentius, berichtet Uta Lichte vom ASV-Vorstand. Die Hemmschwelle soll ja möglichst niedrig sein. Schauplatz in Bösensell ist das SVB-Areal an den Brücken am Teichgelände.

Bei Angeboten wie Frisbee stehen Bewegung und Spaß im Vordergrund. Und beim Rugby wird eine abgewandelte Version ohne Tacklings gespielt, um das Verletzungsrisiko gering zu halten. Dusch- und Umkleidemöglichkeiten gibt es bei „Sport im Park“ nicht. Der KSB bittet darum, in Sportbekleidung zu kommen und Handtücher mitzubringen. Programmbroschüren sind bei den Vereinen und im Rathaus erhältlich.

Termine in Senden und Bösensell im Überblick

Termine in Senden (ASV):

Frisbee: mittwochs 18 bis 19 Uhr am 15./29. Juni und 13./27. Juli

Rückengymnastik: montags 18 bis 19 Uhr am 20./27. Juni und 4. August

Fitnessgymnastik: montags 19 bis 20 Uhr am 20./27. Juni und 4. August

Rugby: mittwochs von 18 bis 19 Uhr am 22. Juni, 6./20. Juli und am 3. August

Fit im Alter: donnerstags 9.30 bis 10.30 Uhr am 30. Juni, 7. Juli und am 4. August

Termine in Bösensell (SVB):

Vinyasa Yoga: dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr am 14./21./28. Juni, am 5./19./26. Juli und 2. August sowie donnerstags von 18 bis 19 Uhr am 23. Juni, 7./14. Juli und am 4. August

Mixed Body Fitness: mittwochs von 18 bis 19 Uhr am 22./29. Juni sowie am 6. und 13. Juli

Tabata (hochintensive Variante des Intervall-Fitnesstrainings): mittwochs von 18 bis 19 Uhr am 22./29. Juni und 6./13. Juli

Allround-Workout: mittwochs von 19 bis 20 Uhr am 29. Juni sowie am 6. und am 13. Juli

Sportmotorik (Spaß und Bewegung für Kinder): mittwochs von 18 bis 19 Uhr am 20. und 27. Juli