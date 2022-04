Von „Waterloo“ bis „Chiquitita“

Voulez vous? Aber sicher doch! Was für eine, wenn auch musikalisch gestellte, Frage? Natürlich wollten sie, die Gäste in der Steverhalle, am Samstagabend eine wunderbare „One night with Abba“ erleben. Und das dürfte ihnen auch bestens gelungen sein. Schließlich interpretierte die „Noble Composition“ die Welthits der schwedischen Kult-Popband mit einer Mannschaft von elf Musikern auf der Bühne.

