„Vorbehaltlos denken“

„Hier geht es maßgeblich ums Anpacken und Wegschaffen“, sagt Rahel Epping Fachbereichsleiterin für Ordnung, Demografie und Soziales bei der Gemeinde Senden. In diesem Bereich gehe es oft um Krisen, private wie auch globale. Die Flüchtlingskrise oder auch Corona brächten jeden Tag neue Herausforderungen, auf die man reagieren müsse. „Somit bleibt es immer spannend und herausfordernd, was der Tag so bringt“, sagt Epping, die mit Leib und Seele für ihren Beruf brennt. Etwas weibliche Empathie helfe schon, um Probleme gezielt anzusprechen und gemeinsam zu bewältigen.

Dass sie einmal Fachbereichsleiterin wird, und als erste Frau in diese Führungsposition im Sendener Rathaus gelangt, sei aber nie eines ihrer Lebensziele gewesen. Es sei eher so gelaufen, dass die Stelle ausgeschrieben wurde und sie genau im passenden Moment einen Anstupser bekommen hätte. Das Bauchgefühl habe ebenso gepasst. „Ich habe es nie darauf angelegt eine Karriere beispielsweise in einer großen Kanzlei zu machen“, stellt die studierte Juristin klar und ergänzt, der soziale Aspekt hinter der Arbeit habe bei ihr immer im Fokus gestanden.

Von einer erzwungenen Frauenquote in Führungspositionen hält Epping nichts. Bei gleicher Qualifikation sei es hingegen sinnvoll auf die Frauen zu schauen, weil die manchmal noch ein paar Fähigkeiten mitbringen, die für gewisse Positionen hilfreich sein könnten, so ihre Meinung.

„Gemischte Teams, sowohl was das Geschlecht als auch das Alter angeht, sind aus meiner Sicht ohnehin die Erfolgreichsten“, sagt Epping. Dennoch wünscht sie sich, „dass sich Frauen auch noch mehr zutrauen und Chancen ergreifen“. Ich wundere mich häufig, welche komischen Meinungen und Einstellung oft doch noch kursieren. Denn: „Eigentlich ist es doch an der Zeit, vorbehaltlos zu denken“, so Eppings Einstellung zu Frauen in Führungspositionen. Dass dieses Denken sich besonders in kleineren Verwaltungen gut etabliert habe, sei ihr durch den enormen Rückhalt ihres Kollegiums bewusst geworden. Besonders in kleineren Verwaltungen oder Gemeinden sei dies aber viel einfacher, weil jeder jeden kennt und so die Kompetenzen viel besser einschätzen können. Zudem sei es immer toll, wenn man sich auf seine Leute verlassen könne.