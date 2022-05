Vorfreude auf den Ruhestand nach 44 Jahren als Polizist

Als Bezirksbeamter war er über sechs Jahre ein Ansprechpartner der Polizei in der Gemeinde Senden. Jetzt freut sich Reinhard Wehrland nach insgesamt 44 Dienstjahren auf den Ruhestand.

Nach insgesamt 44 Jahren im Polizeidienst tritt der Bezirksbeamte Reinhard Wehrland in den Ruhestand. Ein Nachfolger wird im Spätsommer seinen Dienst antreten.

Für Reinhard Wehrland beginnt am Mittwoch (1. Juni) ein neuer Lebensabschnitt. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr dankte ihm zuvor für seinen Einsatz und verabschiedete ihn in den Ruhestand. Im Bezirksdienst war der Polizeihauptkommissar Ansprechpartner vor Ort, hatte einen guten Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern und zur Gemeindeverwaltung. Zum letzten Mal hat er nun den Streifenwagen und den Polizeiposten am Rathaus hinter sich abgeschlossen.