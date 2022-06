Vorplatz und Zufahrt Schulstraße ab Montag gesperrt

Die Arbeiten in der Herrenstraße gehen voran. In etwa drei Wochen soll der erste Bauabschnitt fertig sein.

Schritt für Schritt geht es in der Herrenstraße voran. Die Bauarbeiten im ersten Abschnitt werden in etwa drei Wochen abgeschlossen sein, sodass der Bereich vom Parkplatz Frauenstraße bis zum Laurentiusplatz wieder freigegeben werden kann, informiert die Gemeinde Senden in einer Mitteilung. Die Vorarbeiten für den zweiten Bauabschnitt sind dann soweit abgeschlossen, dass die kompletten Flächen mit Klinkerpflaster belegt werden können. Zuvor wurden die Kanal- und Hausanschlüsse saniert sowie die neuen Versorgungsleitungen verlegt. Zurzeit erfolgen noch Restarbeiten am Unterbau und den Straßenabläufen. Es werden Entwässerungsrinnen aus Klinkerpflaster und Betonsteinen eingebaut.

Geschäfte erreichbar

Mit dem Beginn der Sommerferien wird ab Montag (27. Juni) der Platz vor Bäckerei, Eisdiele, Sparkasse, Drogeriemarkt und Reisebüro vollständig für den Autoverkehr gesperrt. Auch dort machen sich die Bautrupps an die Erneuerung der Kanalisation- sowie der Hausanschlüsse und Versorgungsleitungen. Eine Umleitung wird über die Straße „Am Bürgerpark“ in Richtung Schulen und dann zwischen dem Kindergarten St. Laurentius und der Edith-Stein-Hauptschule eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer werden sowohl durch diesen Bereich als auch durch den Niesweg (Durchfahrt zum Busbahnhof) gelangen, sodass alle Geschäfte weiter erreichbar bleiben. Für die gastronomischen Betriebe besteht weiterhin die Möglichkeit, Außengastronomie anzubieten, schreibt die Gemeindeverwaltung.

Verkehrsversuch

Der zweite Bauabschnitt, vom Abzweig Frauenstraße bis zum Vorplatz (Höhe Geiping), soll Ende August fertig sein und der dritte Abschnitt, der sich weiter Richtung Eintrachtstraße zieht, dann im April 2023. Anschließend soll ein Verkehrsversuch starten – um zu testen. ob im Ortskern dauerhaft eine Fußgängerzone eingerichtet werden soll.

Für die Unannehmlichkeiten durch die Baumaßnahme bittet die Gemeinde Senden um Verständnis. Informationen zur gesamten Baumaßnahme sind im Internet zu finden unter