Vorsicht bei großen Lkw

Was ist ein toter Winkel? Wo darf man bei einem Lkw nicht stehen? Das lernten nun Kinder aus Senden bei einem Ausflug zu einem Speditionsunternehmen. Dabei durften sie auch selbst in den großen Fahrzeugen Platz nehmen.

Das Thema Verkehrserziehung ist in Kindergärten durchgehend aktuell. 17 Maxigeister, die Vorschulkinder der Davertgeister und 20 Kinder des St.-Urban-Kindergartens lernten nun, was ein toter Winkel bei Lastkraftwagen ist. Bei der Ottmarsbocholter Spedition Becker wurde ihnen veranschaulicht, was diese tägliche Gefahr bedeutet und wie sich sich dafür schützen können.