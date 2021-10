Vorstand personell verstärkt

Veränderungen im Leitungsteam prägten die Jahreshauptversammlung der Sendener Tafel, die jetzt im evangelischen Gemeindezentrum stattfand. Der 1. Vorsitzende Herbert Jakobs zog sich aus persönlichen Gründen aus der Tafel-Arbeit zurück. Als Nachfolgerin wurde einstimmig die bisherige 2. Vorsitzende Sabine Knümann gewählt. Sie hatte vor über sechs Jahren zusammen mit Herbert Jakobs den Vorstand übernommen.

„Mit ihrem bekannten Engagement möchte sie sich weiterhin für die Belange der Sendener Tafel einsetzen. Ganz wichtig ist ihr hierbei die konstruktive Zusammenarbeit aller Vorstandsmitglieder“, heißt es in einer Pressenotiz. Nur mit einem starken Team könne man gemeinsam gesteckte Ziele erreichen und die Sendener Tafel lebendig halten.

Mit starkem Team Ziele erreichen

Für das Amt des 2. Vorsitzenden kandidierte Heinrich Söbbeke. Er ist seit zwei Jahren Mitglied der Tafel und sammelt als Fahrer die Warenspenden der Lebensmittelmärkte ein. Söbbeke wurde in seiner urlaubsbedingten Abwesenheit von der Versammlung gewählt.

Im Amt bleiben Kassierer Thomas Hermann und Logistiker Roland Hill, der sich vor allem um die Sicherung des Warenbestandes und die beiden Fahrzeuge der Sendener Tafel kümmert. Er erfährt dabei außerhalb des Vorstandes tatkräftige Unterstützung durch Anne Heimes-Scheller, die für die Aufstellung der Fahrer- und Abholpläne zuständig ist. Sowohl Thomas Hermann, Roland Hill als auch die Beisitzerin Marita Hornberg wurden wiedergewählt.

Künftig werden Sonja Seidler und Karl-Heinz Focke ebenfalls im Vorstand mitarbeiten. Sonja Seidler ist seit einigen Jahren in der Ausgabe tätig. Sie wird zusätzlich die Aufgabe der Schriftführerin übernehmen. Karl-Heinz Focke wird sich nicht nur als Fahrer in die Tafel einbringen, sondern auch als Beisitzer dem Vorstand angehören. „Mit diesem Team ist der neue Vorstand der Sendener Tafel gut aufgestellt, um das breite Aufgabenspektrum des gemeinnützigen Vereins zu bewältigen“, heißt es weiter.

Lücken bei Ehrenamtlichen klaffen weiter

Corona hat das vergangene Tafel-Jahr auf unterschiedliche Weise geprägt. Ganz besonders sei dies bei der Anzahl an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu spüren. Die Lücken im Bereich der Ausgabe von Waren am Donnerstag und 14-täglich freitags an die Senioren sowie bei der Aufbereitung der eingegangenen Lebensmittel sind bei Weitem noch nicht nachbesetzt. Die Sendener Tafel hatte vor Corona circa 75 aktive Mitglieder, 15 sind mittlerweile ausgeschieden. Unterstützt werden zurzeit 119 Bedarfsgemeinschaften mit 306 Kunden, unter ihnen 114 Kinder.

Wer bei der Sendener Tafel ehrenamtlich mitarbeiten möchte, wird gebeten, sich zu melden: 0 25 97 / 693 57 80 (AB) oder E-Mail: info@sendener-tafel.de.