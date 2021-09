Vorwurf: Schutz der Bäume bleibt auf der Strecke

Markus Lindfeld ist Baum-Experte. Nach seiner Auffassung wurden die Bäume bei der Umgestaltung des Platzes auf der Horst unnötig in Mitleidenschaft gezogen. Die Gemeinde sieht das anders.

Bauarbeiten am Hörster Platz

Markus Lindfeld hadert in vielen Punkten mit dem Ablauf der Bauarbeiten auf dem Hörster Platz.

Er hat Ahnung – und alles im Blick. Markus Lindfeld ist FLL-zertifizierter Baumkontrolleur und European Treeworker. Er wohnt direkt am Hörster Platz. Auf dem sich in den vergangenen Wochen und Monaten einiges getan hat. Während das Ergebnis der politisch angeregten Verwandlung bei vielen Bürgern auf positive Resonanz trifft, hadert Lindfeld besonders mit der Art und Weise, wie die Bautrupps vorgegangen sind. Der Schutz der Bäume sei vernachlässigt, warnende Hinweise von ihm an die Verwaltung seien nicht berücksichtigt worden.