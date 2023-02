Rückkehr zu „Normaltemperaturen“: Wasser wird wieder wärmer

Das Cabrio-Bad in Senden lockert seine Energiesparmaßnahmen. So gelten ab Montag (6. Februar) im Sportbecken und anderen Bereichen die bis August üblichen Wassertemperaturen. Das Sole-Außenbecken mit seinem hohen Wärmebedarf und die Sauna bleiben aber zunächst weiter geschlossen.

Schwimmer können sich ab Montag über höhere Temperaturen im Sportbecken und in anderen Cabrio-Bereichen freuen.

Es ist noch nicht die von vielen „Cabrio“-Fans ersehnte Rückkehr zur Normalität – aber ein großer Schritt dorthin. „Eine gute Nachricht für alle Wasserratten. Das Wasser in den Becken des Cabrio-Bads wird bis Montag (6. Februar) wieder wärmer“, teilte die Gemeinde am Donnerstag mit. Ab nächster Woche können sich Badegäste auf die früher üblichen Temperaturen freuen.

Das Sportbecken als kühlste Bereich ist dann mit 27 Grad wieder ein Grad Celsius wärmer. Im Kombibecken innen und außen steigt die Temperatur sogar um drei auf die bis zum Sommer üblichen 31 Grad. Im Planschbecken („Eltern-Kind-Bereich“) bleibt die Wassertemperatur bei 32 Grad. Dieser Bereich war bei den seit Ende August geltenden Sparmaßnahmen, für die es viel Kritik, aber auch Verständnis mit Blick auf die notwendigen Gas-Einsparungen gab, ausgeklammert.

Solebecken und Sauna bleiben geschlossen

Bürgermeister Sebastian Täger habe die Entscheidung über höhere Temperaturen in Abstimmung mit den politischen Vertretern getroffen, hieß es aus dem Rathaus. „Vor dem Hintergrund, dass nach Einschätzung der Bundesnetzagentur die Gefahr einer Energiemangellage in Deutschland zurzeit gebannt ist, konnten wir einen Teil der Sparmaßnahmen zurücknehmen“, so Täger.

Das Solebecken im Außenbereich, die Sauna und der Whirlpool im Inneren bleiben aber zunächst geschlossen, um weiter Energie einzusparen. Solange die Außentemperaturen so niedrig wie derzeit seien, ergebe sich gerade beim Solebecken mit seinem besonders hohen Wärmebedarf eine große Ersparnis.

Ab sofort können auch die Duschen im Cabrio wieder voll genutzt werden, nachdem sie wegen eines technischen Defekts vorübergehend gesperrt waren, teilte die Gemeinde weiter mit.

