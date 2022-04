Wasserwaage hilft hier nicht weiter

Es ist ein echtes Puzzle, an dem Maurermeister Franz-Josef Kestermann bei der Sanierung des Mannenhauses auf Schloss Senden arbeitet. Jetzt hat er den Schlussstein an der hofseitigen Fassade gesetzt.

Eine halbe Maurerkelle mit Kalkmörtel, ein gekonnter Griff – und der letzte Ziegelstein sitzt und passt. Franz-Josef Kestermann, Maurermeister und Steinmetz mit Leidenschaft für seine Arbeit, betrachtet zufrieden sein Werk: Mit dem Schlussstein ist der Stützbogen über dem Eingang des Mannenhauses gesetzt. Und damit sind die Mauerarbeiten an der hofseitigen Fassade vollendet.

Seit sechs Monaten ist der Schlosshof nicht nur Baustelle, sondern gewissermaßen Baulabor und Operationssaal zugleich. Der einst „schwerkranke Patient Mannenhaus“ erlebte eine „Operation am offenen Herzen“ und ist auf dem Weg der Besserung. Dass es sich um keine Routinearbeit handelt, wird beim Blick aufs Mauerwerk schnell klar. Auch für den erfahrenen Maurer Franz-Josef Kestermann ist dies eine außergewöhnliche Baustelle. Voller Begeisterung und mit einem Lächeln auf den Lippen erzählt der Ibbenbürener: „Die Herausforderung macht richtig Spaß, auch wenn es knifflig wird. Wir müssen eine Anbindung ans alte Mauerwerk herstellen, damit alles miteinander verzahnt und stabil steht.“

Seit Oktober bringen er und sein Mitarbeiter die Fenstergewände des schiefen Mannenhause wieder ins Lot. Und das ist schon eine Aufgabe – denn die Fensteröffnungen sind in drei Richtungen stark verformt. Eine Wasserwaage würde hier nicht helfen. „Hier kann ich nicht einfach drauflosmauern. Ich versuche zwischen zwei Punkten zu vermitteln.“ Kestermanns Arbeit erinnert an ein Puzzle. Damit die Ziegelsteine nicht einzeln zugeschnitten werden müssen, werden sie in verschiedenen Stärken geliefert. Und dennoch müssen viele von Hand angepasst werden. Ganz nach altem Handwerk werden sie nach horizontal und vertikal gespannten Schnüren ausgerichtet, informiert der Verein Schloss Senden.

„Es ist ein Kompromiss zwischen dem Geraden und dem Schiefen“

Erfahrungen in jeder Hinsicht sind an dem Gebäude gefragt, denn jeder, der Hand anlegt, hat darauf zu achten, dass die beim Ausbau defekter Mauerflächen entstehenden, teils quadratmetergroßen Öffnungen sicher abgestützt werden und das historische Mauerwerkgefüge stabil gehalten wird.

Bernd Lieneweg aus Senden besucht das Schloss oft. Ihn überzeugte bei einer Führung, wie umsichtig die Maurer dieses Bauwerk behandeln: „Die Arbeit ist faszinierend. Es ist ein Kompromiss zwischen dem Geraden und dem Schiefen.“ Damit bringt es Lieneweg auf den Punkt: Die Fenster, Böden und Decken müssen gerade ausgerichtet werden. Die prägnante Schiefstellung des Hauses bleibt jedoch bestehen. Und so wird es nicht nur mit seiner künftigen Nutzung als innovative Textil-Werkstatt und offenes Café eine Verbindung zwischen Tradition und Modernität schaffen, sondern ebenso mit dem wiederhergestellten Gebäude selbst.

Spendenkonto: Schloss Senden e.V., IBAN DE64 4015 4530 0038 2078 82, Stichwort: Mannenhaus.