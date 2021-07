Wege für Frieden im Wald finden

Bösensell/Davensberg

Die Natur ruft: Die Nutzung des Waldes zur Erholung, aber auch als Sportarena habe explosionsartig zugenommen, so der Waldbauernverband und die Leitung des Regionalforstamtes. Einschlägige Erfahrungen machten Waldbesitzer in Senden und Davensberg. Wege zu mehr Frieden in der Natur sind aber schwierig.

Von Dietrich Harhues