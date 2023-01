Wehr rückt öfter aus – aber Gesamteinsatzzeit sinkt

Markus Middendorf wird als Löschzugführer bestätigt – das ist ein Ergebnis der Jahreshauptversammlung der Bösenseller Wehr. Nach einer Amtszeit von sechs Jahren stand turnusgemäß die Anhörung des Löschzugs durch Gemeindebrandinspektor Gebhard Temme an. Klares Votum: Die Kameraden sprechen sich für eine weitere Amtszeit von Brandinspektor Markus Middendorf als Löschzugführer aus, der sich für das Vertrauen bedankt. Ansonsten standen Rückblick und Ausblick im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Löschzuges Bösensell, zu der sich aktive Kameraden, Angehörige der Jugendfeuerwehr sowie Vertreter der Ehrenabteilung und Gemeindebrandinspektor Gebhard Temme im Feuerwehrgerätehaus eingefunden hatten.

Middendorf zog dort ein Fazit des Jahres 2022: Demnach hat sich die Zahl der Einsätze von 52 im Vorjahr auf 73 erhöht. „Wir blicken auf ein Jahr mit vielen Einsätzen zurück“, so Middendorf in der Pressemitteilung des Löschzuges. Allerdings waren dies Einsätze, die mit durchschnittlich 56 Minuten und jeweils zehn Kameraden relativ kurz ausfielen. Die Gesamteinsatzzeit beläuft sich auf 785 Stunden in 2021, während für das Vorjahr 1591 Stunden zu Buche schlugen. „Wir machen den Feuerwehrjob sehr gerne, aber es können im Jahr 2023 ruhig weniger Einsätze sein“, betonte der Löschzugführer.

Er dankte nicht nur den Kameraden, sondern hob hervor: „Dieser Dank gilt auch und insbesondere euren Familien, die sich eingebracht haben und euch für dieses Ehrenamt den Rücken frei halten. Dies ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich.“ Middendorf dankte auch der Verwaltung und dem Rat der Gemeinde Senden: „Dort sind wir immer auf offene Ohren für die Belange der Feuerwehr gestoßen.“

Schriftführer Andreas Vogelsang ließ 2022 Revue passieren als Zusammenschnitt der Highlights in Form von einer Fotopräsentation.

Auch die Nachwuchsarbeit war Thema in der Versammlung. Willi Kreft und Moritz Middendorf trugen den Jahresbericht der Jugendfeuerwehr Senden vor und vermittelten einen Eindruck davon, wie vielfältig die Dienstabende mit vielen Ausbildungsinhalten bei der Jugendfeuerwehr sind. Im Löschzug Bösensell gibt es aktuell vier Jugendliche, die Mitglieder der Jugendfeuerwehr in Senden sind. Tatkräftig werden die Jugendlichen durch die beiden aktiven Kameraden Johannes Backmann und Martin David unterstützt, die sich jeden Montag Zeit nehmen, um die Jugendfeuerwehr zu begleiten und bei der Ausbildung in Senden zu unterstützen, so die Mitteilung.

Eine solide Finanzlage des Löschzuges schilderte Daniel Söbke in seinem Kassenbericht. Nach sechsjähriger Amtszeit wurde Thorsten Wesseler als Vertrauensperson einstimmig wiedergewählt.

Der Feuerwehr Senden gehören 127 aktive Kameradinnen und Kameraden und 20 Mitglieder der Jugendfeuerwehr an, nannte Temme den aktuellen Stand.