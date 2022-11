Weihnachten in allen Noten

Von Gospel und Blues über Rock’n’Roll, Chanson und Pop bis hin zum klassischen Weihnachtslied sind beim ersten Sendener Weihnachtsfestival am 2. Dezember (Freitag) nahezu alle Musikrichtungen vertreten. Obendrein erwartet die Gäste noch so manche klingende Überraschung.

Festival am 2. Dezember am Laurentiusbrunnen

13 Musikerinnen und Musiker treten beim 1. Sendener Weihnachtsfestival am Freitag am Brunnenplatz auf.

„13 ist unsere Glückszahl“, sagt Klaus Feils, Präsident des Rotary-Club Senden, und meint damit die Anzahl der Künstlerinnen und Künstler, die am Freitag, (2. Dezember) beim ersten Sendener Weihnachtsfestival dabei sind. Sie alle haben ab 19 Uhr in dem rund zweistündigen Programm auf der Open-Air-Bühne am Brunnenplatz ein gemeinsames musikalisches Thema: „Wir werden Weihnachten in so ziemlich allen Noten erleben. Von Gospel und Blues über Rock’n’Roll, Chanson und Pop bis hin zum klassischen Weihnachtslied ist alles vertreten“, freut sich Feils.

Die musikalischen Vorbereitungen laufen seit Wochen. Davon kann der Sendener Uwe Koch sprichwörtlich ein (Weihnachts-)Liedchen singen, denn bei ihm im Wohnzimmer geben sich die Künstlerinnen und Künstler für Proben derzeit die Klinke in die Hand. „Es macht viel Spaß, die Songs gemeinsam vorzubereiten – nur unsere Katze hatte ein akustisches Problem mit dem Dudelsackspieler“, lacht Koch, der die musikalische Leitung des Weihnachtsfestivals übernommen hat und den Abend moderieren wird. Für einige Lieder hat er eigens weihnachtliche Texte produziert – wie etwa eine deutsche Fassung des Cohen-Klassikers „Hallelujah“ oder des Rock-'n' Roll-Evergreens „Johnny B. Goode“, der kurzerhand die Geschichte von „Santa B. Goode“ erzählen wird. „Allmählich steigt bei uns allen die Premieren-Spannung auf 220 Volt – denn was wir da machen, tun wir für die Sendenerinnen und Sendener und für die Arbeit der Tafel“, berichtet Uwe Koch.

Musik mit kulinarischem Drumherum

Die Vorzeichen für einen veritablen Veranstaltungserlös und ein stimmungsvolles Weihnachtsfestival stehen jedenfalls gut: „Mit dem Vorverkauf sind wir mehr als zufrieden, das Drumherum mit Glühwein, Wurst und Burgern stimmt auch – wenn nun noch das Wetter mitmacht, werden wir in Senden einen einzigartigen Vorweihnachtsabend erleben“, ist sich Markus Kleymann vom Sendener Kulturamt sicher, das die Veranstaltung gemeinsam mit dem Rotary Club und Unterstützung der Sparkasse aus der Taufe hebt.

Noch gibt es Karten zum Preis von acht Euro bei Balster, Dalinghoff und der Sparkasse im Vorverkauf, eine Abendkasse mit einem Ticketpreis von zehn Euro ist ebenfalls vorgesehen. Digital sind die Karten auf dem Eventportal der Gemeinde S erhältlich (www.senden-westfalen.de/ticketing).