Weitere Unterkünfte für Flüchtlinge gesucht

Die Gemeinde Senden bittet die Bürgerinnen und Bürger, privaten Wohnraum für Flüchtlinge zu melden. Bis zum späten Montagnachmittag waren bereits 30 Menschen aus der Ukraine in der Stevergemeinde angekommen.

30 Menschen aus der Ukraine sind mittlerweile in Senden angekommen

Viele der nach UN-Schätzungen mehr als 1,5 Millionen Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, wurden in Nachbarländern aufgenommen. Doch immer mehr Kriegsflüchtlinge kommen nach Deutschland. Bis Montag um 17 Uhr wusste die Gemeinde von 30 Menschen, die aus der Ukraine in Senden angekommen sind – überwiegend Frauen mit ihren Kindern. 19 von ihnen wurden bei Verwandten aufgenommen, die anderen von der Gemeinde untergebracht. Weitere Ankünfte aus der Ukraine wurden bereits signalisiert.

Die Gemeindeverwaltung hatte – wie berichtet – die Unterbringung vorbereitet und am Wochenende die ersten Personen in gemeindlichen Wohnungen einquartiert. Zudem liegen schon 27 Angebote von Bürgern vor, privaten Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Bürgermeister Sebastian Täger ruft dazu auf, weitere freie Zimmer oder Wohnungen zu melden, in denen geflüchtete Personen untergebracht werden können. „Auch die Gemeinde Senden ist bereit, kurzfristig Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen und zu unterstützen. Dazu stehen uns eigene und von der Gemeinde angemietete Wohnungen zur Verfügung. Angesichts der großen Zahl, die wir auch im Kreis Coesfeld erwarten, kann es kurzfristig erforderlich sein, weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen“, appelliert Täger an die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Er bittet darum, freien Wohnraum der Verwaltung zu melden.

Melden kann man Wohnungen über ein Formular, das unter www.senden-westfalen.de/ukraine online zur Verfügung steht. So werden direkt die wichtigsten Eckdaten abgefragt. Alternativ können Wohnungen per Mail an ukraine@senden-westfalen.de oder telefonisch angeboten werden.

Die Verwaltung bittet um Verständnis, dass zunächst die Liste möglicher Unterkünfte erweitert wird. Ob und, falls ja, wie schnell der gemeldete Wohnraum benötigt wird, sei nicht absehbar.