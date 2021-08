Weltmusiker ist auf „Entzug“

Hausmusik: Matthias Beckmann spielt mit seinem Vater Werner Beckmann im heimischen Wohnzimmer in Senden, in dem mehrere Instrumente ihren festen Platz haben.

Saxofone, Querflöte, Klarinette und eine von mehreren Gitarren haben sich einen festen Platz im Herz des Hauses ergattert – im Wohnzimmer. Dort sind sie eine Zierde, aber keine bloße Dekoration. Denn die Instrumente werden regelmäßig gespielt. Hausmusik ist bei Familie Beckmann im Erlengrund ein generationsübergreifendes Thema. Filius Matthias hat das zum Beruf gemacht, was für Vater Werner Beckmann, langjähriger Chef-Präparator des LWL-Naturkundemuseums, ein Hobby und eine Passion ist. Leidenschaftliche Musiker sind beide. Schon oft standen sie, zum Beispiel als Mitglieder der „Soulfamily“, gemeinsam auf der Bühne.

Dass diese Bretter, die ihm eine Welt bedeuten, schon das zweite Jahr in Folge nur selten betreten werden, darunter leidet Matthias Beckmann, der Profi in der musikalischen Familie, besonders. Ein Konzert des Jazz-Trompeters in Senden, das für den 22. April vorigen Jahres angesetzt worden war, wurde zunächst auf den 22. Januar 2021 verschoben, fand dann tatsächlich aber erst – wie berichtet – am 18. Juni auf dem „Cabrio“-Außengelände statt. Die Reihe „Sendener Sommerbühne“ machte es möglich. Balsam für die Corona-geschundene Musiker-Seele. Weitere Gigs stehen für den 37-Jährigen aber derzeit noch nicht im Kalender. Wann und wie es weitergehen wird, diese Fragen kann Beckmann nur mit der ausdrücklichen Hoffnung auf die Rückkehr von einstmaliger Normalität beantworten.

Matthias Beckmann – Weltmusiker auf „Entzug“ Abschluss der New York Tour 2019 von Matthias Beckmann: eine Dedication an Miles Davis. Foto: privat Matthias Beckmann bei Studioarbeit für Jacquine, Little Pioneer Cider House Studio NYC. Foto: privat Matthias Beckmann mit Sängerin Jacquine und Profuzent Craig Levy nach der Studioarbeit in Manhattan. Foto: privat Mit Paul Brown (GRP Records & Grammy winning Artist) und Marc Antoine (Gitarrist von Chris Botti, Jeff Lorber und Dave Koz). Foto: Kemi Bolanle (Jazz Juice Radio /WJ Mit Elle Cato und Dave Ital Mallorca Smooth Jazz Festival 2019, Gitarrist von Chaka Khan, Backroundsängerin von Robbie Williams. Foto: Carmen FaSo Matthias Beckmann in der Jovel Houseband 2018 mit Rolf Stahlhofen (Söhne Mannheims…) und Steffi Stephan (Udo Lindenberg). Foto: Frank Opitz Matthias Beckmann Radiointerview Radiostation/ East African TV. Foto: privat Matthias Beckmann at Ronnie Scott’s Jazz Club London 2016. Foto: Omid Ezekiel Ramak Hingabe an die Musik: Der Trompeter Matthias Beckmann. Foto: Brian Dorling Matthias Beckmann mit dem Liam Stevens Trio in Chester während der UK Tour 2017 Foto: Aydenn Simone Matthias Beckmann beim Auftritt im Rahmen der Sendener Sommerbühne. Foto: Brian Dorling Matthias Beckmann im renommierten Smalls Jazz Club New York City. Foto: privat Matthias Beckmann & Banana Zorro Band (Tanzanian Music Award Winning Artist). Foto: Nassery Tawete Matthias Beckmann beim International Jazzfestival Enschede NL 2012. Foto: Jan Wessels Matthias Beckmann im Casa del la Musica, Konzerthaus Quito, mit der Hale Bopp Big Band 2017 Ecuador. Foto: Patricia Anaguano Matthias Beckmann 2019 beim Mallorca Smooth Jazz Festival mit Steve Oliver (Smooth Jazz Gitarrist on Billboard Jazz Charts USA). Foto: Franco Schünemann Matthias Beckmann beim Algarve Smooth Jazz Festival 2018 mit Saxophonist Rocco Ventrella (Italian Smooth Jazz Artist). Foto: Christian Nordström Matthias Beckmann beim Algarve Smooth Jazz Festival Portugal 2019 mit Trompeter Rick Braun (Trompeter u.a. von Tina Turner, Sade, Tom Petty, Rod Stewart) Foto: Pedro Carretero Trompeter Matthias Beckmann beim Algarve Smooth Jazz Festival Portugal 2018 mit Marc Antoine (Gitarrist von Chris Botti, Jeff Lorber und Dave Koz) . Foto: Christian Nordström Trompeter Matthias Beckmann beim Algarve Smooth Jazz Festival im Jahr 2018 Foto: Christian Nordström Der Trompeter Matthias Beckmann mit Peter White (Gitarrist von Al Stewart) beim Smooth Jazz Festival auf Mallorca. Foto: Franco Schünemann

Dabei fehlt dem Trompeter, der 2006 ein Jazz- und Pop-Studium am Königlichen Konservatorium in Den Haag begann und dieses 2011 mit dem Hauptstudium am ArtEZ Conservatorium in Enschede mit Auszeichnung abschloss, gerade das Live-Performen mit der Rückkopplung mit dem Publikum. „Das ist das i-Tüpfelchen“, betont Beckmann. Der einräumt, dass Konzerte „wichtig für die Psyche sind“. Das Bild einer Pflanze, die ohne Wasserzufuhr austrocknet, lasse sich mit dem Künstlerleben ohne Auftritte vergleichen, so der Künstler und Musikpädagoge.

Doppelleben als Komponist und Lehrer

Beide Standbeine, das Komponieren und Aufführen ebenso wie das Unterrichten, bilden die Säulen seiner wirtschaftlichen, aber auch künstlerischen Existenz. Die Treue der Schüler habe ihn durch die Pandemie gebracht. Doch nicht nur als Beitrag zum Broterwerb schätzt er die Tätigkeit als Lehrer: „Es macht viel Spaß, man bekommt viel zurück.“ Seine Schüler, von fünf bis 72 Jahren, hat er Pandemie-bedingt phasenweise per Skype, Zoom oder WhatsApp betreut. Der Austausch mit Musikern oder den Mitgliedern seiner Band verläuft ebenfalls überwiegend virtuell, der Probenbetrieb ruht.

Vom Musikerleben, das Beckmann praktisch rund um die Welt führte, ist im Moment nicht viel zu spüren. Seine Schilderungen und der Blick auf die Bilder des aufgeklappten Laptops offenbaren, welcher „Entzug“ herrschen muss: Auftritte bei Jazzfestivals von Enschede bis Mallorca, Konzerte von Tansania bis Ecuador, noch 2019 ein Gig im Smalls Jazz Club in New York, wo er mit Sängerin Jacquine im Studio arbeitete. Der Sendener, der in Hiltrup wohnt, ist auch fester Bestandteil der münsterischen Musikszene – etwa im Hot Jazz Club („mein zweites Wohnzimmer“), als Mitglied der Jovel-Houseband oder in Projekten mit Dr. Ring Ding.

Sein 2017 erschienenes Album „Mpenzi Wangu“ hat dazu geführt, dass Beckmann seine internationalen Kontakte und Projekte ausbauen konnte. Das Album hatte er seiner Freundin gewidmet, die auch das Cover ziert. Inzwischen gehen beide getrennte Wege. Aber das musikalische Vermächtnis von „Mpenzi Wangu“, das auf Suaheli „Mein Schatz“ heißt, bleibt erhalten.