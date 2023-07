Wenn der Greifvogel auf dem Handschuh landet

Im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Senden war am Mittwoch ein besonderer Gast zu Besuch: der Falkner Georg Hüging aus Münster. Mit im Gepäck hatte er eine faszinierende Auswahl an einheimischen Vögeln und anderen wild lebenden Tieren, die das gute Dutzend anwesender Kinder begeisterten. Unter den gefiederten Gästen befanden sich ein imposanter Uhu, ein majestätischer Wüstenbussard sowie ein geheimnisvoller Waldkauz.

Ein Uhu zog auch die Blicke der Kinder an. Foto: Andreas Krüskemper

Doch nicht nur diese beeindruckenden Vögel zogen die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich. Georg Hüging hatte auch zwei junge Mauersegler dabei, die während eines Unwetters vor einigen Tagen aus ihrem Nest gefallen waren. Mit großem Interesse lauschten die Kinder den Erklärungen des Falkners, wie sie sich verhalten sollten, wenn sie einen verletzten oder hilfsbedürftigen Vogel finden. Hüging betonte die Wichtigkeit, das Tier zu sichern, zum Beispiel vor möglichen Gefahren durch Autos oder Katzen, und gegebenenfalls Hilfe herbeizurufen.

Respekt vor der Natur vermittelt

Doch damit nicht genug, der Experte ging auch auf andere heimische Wildtiere ein und vermittelte den Kindern wertvolles Wissen über ihr Verhalten in der Natur. Insbesondere das richtige Verhalten beim Auffinden von im Gras liegenden Rehkitzen wurde thematisiert. Dabei überraschte Falkner Hüging die Kinder mit der Information, dass das berühmte Rehkitz Bambi in Wirklichkeit ein Hirschkalb ist. Natürlich bildeten die Vögel und anderen Tiere den eindeutigen Höhepunkt der Veranstaltung. Besonders faszinierten dabei auch drei Frettchen, die Georg Hüging ebenfalls mitgebracht hatte. Die agilen und verspielten Tiere zogen die Kinder sofort in ihren Bann und sorgten für viel Freude und Begeisterung. Das Ferienprogramm der Gemeinde Senden bot den Kindern somit eine einzigartige Gelegenheit, hautnah und interaktiv mit heimischen Wildtieren in Kontakt zu treten. Unter der fachkundigen Anleitung von Falkner Georg Hüging erfuhren sie nicht nur spannende Fakten über Vögel und andere Wildtiere, sondern lernten darüber hinaus den respektvollen Umgang mit der Natur. Eine gelungene Veranstaltung, die den Kindern unvergessliche Eindrücke und Wissen vermittelte.