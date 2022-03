„Wer hätte es sonst getan?“

Eine großes Dankeschön für 20 Jahre Einsatz für den Sprachunterricht sprach Veronika Skuplik der Vorsitzende der Flüchtlingshilfe, Hans Meckling, am Montag am Begegnungszentrum KOMM aus.

Als Elisabeth Dressen vor 20 Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage war, Flüchtlingen und in Senden gestrandeten Menschen ehrenamtlichen Deutschunterricht anzubieten, da übernahm Veronika Skuplik den Staffelstab, den sie nun bis heute weitergetragen hat. Und viele andere hat sie dabei mitgenommen, dafür begeistert, ebenfalls in dieses Ehrenamt einzusteigen und mehrmals in der Woche all denen den Einstieg in die Deutsche Sprache zu vermitteln, die keinen staatlich genehmigten Zugang zum Deutschunterricht bekamen. Und das waren nicht wenige: Väter, Mütter, Alleinreisende, Auszubildende und Kinder, die Nachhilfe brauchten, für all diese war Veronika Skuplik die Anlaufstelle insbesondere in den vergangenen sieben Jahren.

Nachdem sie zuvor jahrelang weitgehend allein „Pionierarbeit“ im ehrenamtlichen Sprachunterricht geleistet hatte, übernahm sie unter anderem den Arbeitskreis „Sprache“ der 2015 gegründeten Flüchtlingshilfe Senden und stellte den Kontakt zu ehrenamtlichen Sprachhelfern und Familienbegleitern her. Darauf weist die Flüchtlingshilfe in einer Pressemitteilung hin.

Über 20 Lehrerinnen und Lehrer in der Hochphase 2014/15

In der „Hochphase“ der Zuwanderung seit 2014 waren es mehr als 20 Lehrerinnen und Lehrer, die in Gruppen oder per Einzelunterricht, Hausaufgabenbetreuung oder Schulbegleitung den Neuankömmlingen unter die Arme griffen. Veronika Skuplik „rekrutierte“ die Helfer, gestaltete Stundenpläne und Raumpläne für die Nutzung der gemeindlichen Sozialräume im „KOMM“ an der Schulze-Bremer-Straße und besorgte für alle Lernmedien über die Flüchtlingshilfe.

Erst langsam kamen danach die staatlich angebotenen Sprachkurse an verschiedenen Instituten in Münster und auch am Grete-Schött-Ring in Gang. Auch wenn die sprachlichen Hürden für alle, die den Einstieg ins Berufsleben suchten, recht hoch waren, so haben etliche ihrer Schützlinge es mit ihrer Hilfe dennoch geschafft, eine Ausbildung erfolgreich abzuschließen oder eine Vollzeitbeschäftigung aufzunehmen, mit der sie ihren Platz in unserer Gesellschaft eingenommen haben. Dementsprechend bekommt Veronika Skuplik immer wieder dankbare Rückmeldungen, die ihr das Gefühl vermitteln: Es hat sich gelohnt! „Wer sonst hätte es getan?“ sagt sie selbst.

Eine „wandelnde Kontaktbörse“

Aber nicht nur Deutsch als Sprache hat Veronika Skuplik unterrichtet. Sie ist eine „wandelnde Kontaktbörse“ – wie der Vorstand der Flüchtlingshilfe betont. Sie kennt die Nöte von vielen Familien und versteht es oftmals, Helfer zu finden, die dort einspringen und unterstützen, wo es mangelt. Für dieses jahrelange Engagement wurde ihre Arbeit auch folgerichtig mit einem Bürgerpreis der Gemeinde Senden gewürdigt.

„Aber irgendwann muss dennoch Schluss sein – und 20 Jahre sind eine gute Zeit!“, findet die Seniorin. Von nun an möchte sie sich verstärkt ihrer Familie mit Enkeln sowie Freunden widmen, musizieren und mehr Zeit entspannt genießen. Andere sollen nachrücken. Die aber müssen noch gefunden werden, wie Hans Meckling vom Vorstand der Flüchtlingshilfe feststellt. „Veronika zu ersetzen geht kaum. Wir wären schon froh, wenn sich der eine oder andere neue Sprachhelfer finden würde, der sich um unsere Neuankömmlinge der letzten Monate aus Irak, Syrien, Afghanistan, Angola und Ghana sprachlich kümmern könnte“, so Meckling.

In den gemeinsamen Sitzungen der Flüchtlingshilfe mit der Gemeindesozialarbeit bleibt Veronika Skupliks Platz nun vorerst leer. „Wir schauen mit großer Dankbarkeit zurück auf das, was sie für zugewanderte Menschen in Senden geleistet hat. Ihr Engagement ist für uns alle ein Vorbild“, sagt Meckling. Die Flüchtlingshilfe wünsche ihr „einen entspannten „ehrenamtlichen Ruhestand“ bei anhaltender Gesundheit“.