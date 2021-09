Wer per Briefwahl abstimmen will, muss sich sputen

Bereits 5800 Briefwähler haben in Senden ihre Stimme abgegeben – mehr als je zuvor. Wer sein Kreuzchen ebenfalls zu Hause machen möchte, muss sich allmählich sputen.

Bundestagswahl am Sonntag: Endspurt im Rathaus

Im Vergleich zur Bundestagswahl im September 2017 (Foto) wird sich die Abwicklung des Urnengangs am Sonntag deutlich ändern.

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. Darauf weist die Gemeinde Senden hin, die darauf aufmerksam macht, dass die Frist zur Beantragung von Briefwahlunterlagen bald abläuft. Und das alle, die bereits die Unterlagen erhalten haben, die Wahlumschläge schnell auf den Postweg bringen sollten. Bisher haben (Stand von Mittwoch) 5800 Briefwähler in Senden bereits ihre Stimme abgegeben.

Landeswahlleiter Wolfgang Schellen macht in einer Pressemitteilung deutlich: „Für den rechtzeitigen Eingang des hellroten Wahlbriefs bei der Gemeinde sind die Briefwählerinnen und -wähler selbst verantwortlich.“ Im Zweifel können die roten Umschläge natürlich auch im Rathaus abgegeben oder in den Briefkasten am Rathausgebäude geworfen werden.

Die Anträge können mit wenigen Klicks auf der Website der Gemeinde online gestellt werden. Das ist allerdings nur noch bis zum Donnerstag (23. September) 8 Uhr möglich. Darüber hinaus kann die Briefwahl auch während der Öffnungszeiten im Rathaus persönlich beantragt werden.

Wichtig ist: Egal für welchen Weg sich jemand entscheidet: Die Beantragung von Briefwahlunterlagen ist spätestens bis Freitag (24. September) um 18 Uhr möglich. Damit die Stimmabgabe ausgewertet werden kann, müssen die roten Briefwahlumschläge am Wahltag bis spätestens 18 Uhr im Rathaus eingegangen sein.

Für alle, die ihr „Kreuzchen“ am Wahltag lieber im jeweiligen Wahllokal machen möchten, haben die Beschäftigten der Verwaltung ein Hygienekonzept erstellt. Damit soll das Risiko einer Verbreitung des Corona-Virus in den Wahllokalen so gering wie möglich gehalten werden.