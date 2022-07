Wickelraum, WLAN und eine bessere Akustik

Sommerferien – das bedeutet in vielen Kommunen auch Umbau-, Ausbau oder renovierungsarbeiten in den Schulen oder Kindergärten. Da macht auch Senden keine Ausnahme.

Grundsätzlich nutzt die Gemeinde als Träger der Schulen und des Kindergartens „An der Drachenwiese“ die Ferien als Gelegenheit zur Grundreinigung und für kleinere Instandhaltungsarbeiten. Das ist in diesem – heißen Sommer nicht anders als in den Jahren zuvor. Laut Information der Gemeindeverwaltungen werden folgende Maßnahmen umgesetzt:

Im Kindergarten Drachenwiese etwa Maler- und Lackierarbeiten durchgeführt.

Auch die Sporthallen werden alle gründlich gereinigt. In der Sporthalle in Ottmarsbocholt stehen zudem Unterhaltungsarbeiten in den Umkleiden auf dem Programm. Katrin Fröhlich für die Gemeinde Senden: „Dort soll in Zukunft zusätzlich eine neue Zweifach-Umkleide entstehen. Diese zusätzlichen Umkleiden baut aber nicht die Gemeinde.“

In der Geschwister-Scholl-Realschule erhalten einige Räume einen neuen Anstrich. Außerdem wird die Barrierefreiheit im Inneren der Schule verbessert; in der Aula wird eine Rampe erstellt.

In der Davertschule werden einige Arbeiten zur Verbesserung der Barrierefreiheit in den Sommerferien umgesetzt: Der Eingang von der Clemens-Hagemann-Straße wird barrierefrei gepflastert. Darüber hinaus erfolgt eine Sanierung der Lehrertoiletten an der Aula zu einer barrierefreien Toilette.

In der Grundschule in Bösensell steht die Grundreinigung im Vordergrund. Aber auch dort wir ein barrierefreies WC inklusive eines Wickelraums gebaut, Hintergrund ist der Bedarf durch vermehrte Inklusion.

Am Joseph-Haydn-Gymnasium soll in zwei Klassenräumen die Akustik verbessert werden. In diesen Räumen werden ab dem kommenden Schuljahr Kinder unterrichtet, deren Hörvermögen eingeschränkt ist.

In er Marienschule wird die Sicherheitsbeleuchtung komplett erneuert. Außerdem soll die Infrastruktur für flächendeckendes W-LAN eingebaut werden.

Katrin Fröhlich: „Für alle geplanten Maßnahmen gilt, dass die jeweils zuständigen Beschäftigten der Verwaltung derzeit immer mit einem Unsicherheitsfaktor leben müssen. Die Lieferengpässe könnten der pünktlichen Umsetzung bis zum Schulstart trotz der Vorbereitungen einen Strich durch die Rechnung machen.“