Wiese in Zauberwelt verwandelt

So magisch wie in der vergangenen Woche geht es auch in diesen Tagen bei der Stadtranderholung zu. Obenauf setzt der Ökumenische Jugendtreff Senden noch eine kleine Premiere: Zum ersten Mal findet die seit über 20 Jahren beliebte Ferienfreizeit an zwei Orten gleichzeitig statt. Während die eine Gruppe die Zeit traditionell in Senden am Pfadfinderhaus verbringt, ist die andere auf der Spielwiese an der Bösenseller Turnhalle aktiv, dem Gelände des ehemaligen Lehrschwimmbeckens.

