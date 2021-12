Wilde Müllkippen bereiten Sorgen

Die Abfallgebühren bleiben 2022 unverändert. Das beschloss der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität. Zwar sind die Verwaltungs- und Personalkosten deutlich gestiegen, diese werden aber durch ebenfalls stark gestiegene Erlöse für Altpapier und Elektroschrott aufgefangen. So wird beim Altpapier jetzt mit 80 Euro pro Tonne gerechnet, bislang waren es nur 45 Euro. Und bei Elektro-Kleingeräten werden nunmehr 130 Euro pro Tonne veranschlagt, bislang sind es lediglich 20 Euro gewesen. Wie es im Ausschuss hieß, würden die Erlöse zwar starken Schwankungen unterliegen, nach fachkundiger Einschätzung der Wirtschaftsbetriebe des Kreises Coesfeld (wbc) könne aber mit diesen Beträgen kalkuliert werden.

Hoher Aufwand für Beseitigung wilder Müllkippen

Josef Schulze Mönking (CDU) wollte wissen, wie es zu dem Anstieg der Verwaltungskosten gekommen sei. Bürgermeister Sebastian Täger machte hierfür einen „deutlich höheren Arbeitsaufwand bei der Entsorgung wilder Müllkippen“ verantwortlich. Und da gehe es „nicht nur immer um die Altreifen am Waldrand“.

Nein, zunehmend komme es auch in Wohngebieten zu unerlaubten Müllablagerungen. Da werde Abfall einfach unter freiem Himmel abgelegt, „und unsere Bauhof-Mitarbeiter müssen ihn dann abholen“. Auf den Kosten, welche in der Sitzungsvorlage mit 12 300 Euro beziffert werden, bleibe man dann sitzen.

„ Jeder, der seinen Abfall brav sortiert und in den richtigen Behälter tut, muss es mitbezahlen, wenn einige wenige hier wilde Sau spielen. “ Roland Wieging (CDU)

Roland Wieging (CDU) sah es als neues Phänomen an, dass illegale Müllkippen von der freien Landschaft nun auch auf Siedlungsgebiete übergriffen. „Jeder, der seinen Abfall brav sortiert und in den richtigen Behälter tut, muss es mitbezahlen, wenn einige wenige hier wilde Sau spielen“. Das sei in keiner Weise zu akzeptieren, weshalb „die Nachbarn hier ruhig ein wachsames Auge drauf haben dürfen“, um die Übeltäter zur Rechenschaft ziehen zu können, so Wieging.