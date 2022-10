Willkommene Hilfe für Menschen in Not

Nach drei Jahren Zwangspause konnte im August ein Secondhandmarkt für Erwachsene in der Steverhalle durchgeführt werden. „Wir freuen uns sehr, endlich wieder Spenden übergeben zu können“, so das Orga-Team des Marktes in einer Pressenotiz. Mehrere karitative Einrichtungen wurden jetzt mit Geldbeträgen bedacht.

Sendener Tafel unterstützt 630 Personen

Eine Unterstützung erhielt die Tafel Senden. Deren Vorsitzende Sabine Knümann berichtete, dass der Bedarf immer größer und parallel dazu weniger gespendet werde. „Derzeit unterstützen wir 260 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 630 Personen“, konkretisierte sie den Bedarf in Senden.

Reinhard Beck freute sich, eine Spende für die Flüchtlingshilfe Senden entgegennehmen zu dürfen. Die Flüchtlingshilfe ist ein eingetragener Verein, der die Lebenssituation der in Senden wohnenden Flüchtlinge verbessern und ihre Integration unterstützen möchte, heißt es in der Mitteilung. „Wir begleiten neu ankommende Flüchtlinge, sich im Alltag zurecht zu finden. Dazu gehören Angebote für Kindergarten- und Schulkinder ebenso wie Sprachkurse für Erwachsene oder Begleitung bei Behördengängen, Arztbesuchen, Einkaufen, et cetera. Wir sammeln Geldspenden und helfen unseren neuen Nachbarn, sich in das gesellschaftliche Leben hier zu integrieren“, berichtete Beck. Viele Schutzsuchende unterschiedlicher Nationalitäten kämen lediglich mit einem Koffer. Um sie untereinander einander näher zu bringen, sei ein Begegnungsfest geplant, für das die Spende genutzt werden soll.

Tierheim ist überfüllt

Die Tierfreunde Lüdinghausen und Umgebung, die ebenfalls eine Spende erhielten, waren durch Stephan Appel vertreten. „Unser Tierheim ist zurzeit sehr voll, was einerseits an Corona-Rückläufern liegt, andererseits daran, dass bereits erste Tierfreunde ihr Haustier abgeben mussten, da sie die Kosten für Futter in der jetzigen Situation nicht mehr tragen können“, so Appel.

Ebenfalls eine finanzielle Unterstützung für die Vereinskasse erhielten die Sendener Pfadfinder als Dankeschön für ihre tatkräftige Unterstützung beim Abbau und Transport des Equipments nach erfolgtem Markt. Zudem wurde wieder eine Summe an die Kindernothilfe überwiesen, für die das Orga-Team des Secondhand-Marktes seit Jahren ein Patenkind unterstützt.

„Die ehrenamtliche Arbeit in unserem Team macht sehr viel Spaß. Wer daran teilhaben möchte, kann sich gerne über das Kontaktformular auf unserer Homepage melden“, werben die Ehrenamtlichen in eigener Sache. Der nächste Markt soll am 24. Februar 2023 (Freitag) stattfinden.