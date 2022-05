„Wir bewegen Senden“: Mitmachen und Kennenlernen

Der ASV Senden feiert seien 50. Geburtstag auf sportliche Weise: Am 11 Juni (Samstag) präsentieren sich alle neuen Abteilungen und laden zum Mitmachen ein.

Zum 50. Geburtstag stellt der ASV seine Angebote vor. Um diese auch in Zukunft aufrechterhalten zu können, sucht und fördert der Verein neue Übungsleiterinnen und -leiter..

Der ASV Senden wird sportliche 50. Den runden Geburtstag möchte der Verein mit allen Interessierten am 11. Juni (Samstag) im Sportpark feiern. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren sich die neun Abteilungen mit zahlreichen Spielstationen zum Mitmachen und Kennenlernen der jeweiligen Sportarten. Beachvolleyball, Schach als Großfigurenspiel, ein Speedminton-Feld und ein Zirkeltraining an der neuen Calisthenics-Anlage sowie eine große Hüpfburg

sind unter anderem geplant. Zudem gibt es die Möglichkeit, das Ballspiel-Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) zu machen. Fürs leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Angebote für alle Altersgruppen

Das Motto „Wir bewegen Senden“ von Gründerin Inge, genannt „Ingo“, Kleuter soll weiter lebendig bleiben, heißt es in einer Pressemitteilung des ASV. Die breit aufgestellte Turnabteilung, zu der auch die Leichtathletik gehört, ist auch nach schweren Jahren mit Corona und dem Umbau der Steverhalle die größte Abteilung innerhalb des ASV.

„Jeder interessierte Sendener findet bei uns Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen“, teilt der Verein mit. Vom Eltern-Kind-Turnen über Tanzen für Kita-Kinder bis hin zu Turn- und Leichtathletik-Angeboten für Schulkinder reicht die Palette. Tanzangebote wie Jazzdance, „LaGYM“ und Modern Dance richten sich übrigens nicht ausschließlich an Mädchen und Frauen.

Weitere Sportangebote für alle Altersgruppen sind Fitnessgymnastik, Wirbelsäulengymnastik, Zirkeltraining oder „Functional Training“ sowie Breitensport oder „Bauch-Beine-Po“. Für „fortgeschrittenere Jahrgänge“ gibt es spezielle Angebote wie „Fit mit 60 für Frauen“ oder Leichtathletik-Seniorenklassen. Die Leichtathletik-Abteilung bietet zudem im Sommer die Möglichkeit, fürs Sportabzeichen zu üben und nimmt dann auch die Leistungen ab.

Übungsleiter dringend gesucht

Beliebte Veranstaltungen stoßen zudem auf großes Interesse: Das Kleinkinder-Sportfest draußen im Sommer und in den Wintermonaten die Familiade in der Halle sind gute Beispiele. Der Steverlauf im November ist weit über Sendens Grenzen hinaus bekannt. Viele auswärtige Gäste und Lokalmatadoren sind dabei am Start.

Obwohl Höchstleitungen nicht im Vordergrund stehen, erzielen ASV-Sportler – besonders in höheren Altersklassen – bei Wettkämpfen regelmäßig große Erfolge.

„Um auch in Zukunft die Angebote aufrechterhalten zu können, benötigen wir dringend weitere Übungsleiter. Jeder ist bei uns herzlich willkommen. Wir freuen uns über neue Interessenten, die wir gerne fördern und ausbilden lassen“, so der ASV Senden.