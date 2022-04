„Wir brauchen eine andere Denke“

Trotz zahlreicher Anstrengungen in den vergangenen Jahren ist der Mangel an Pflegekräften weiterhin ein Thema. Das wurde bei einer Veranstaltung mit Minister Karl-Josef Laumann in Senden deutlich.

Seit über zwei Jahren gehört er vor allem in Sachen Corona-Pandemie zu den prominenten Experten. Doch natürlich gibt es andere wichtige Themen, mit denen sich Karl-Josef Laumann beschäftigt.

„Gute Pflege braucht gute Voraussetzungen“ – so lautete das Motto einer Veranstaltung, zu der der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales nach Senden gekommen war. Auf Einladung des CDU-Gemeindeverbandes nahmen knapp 20 Vertreter aus der ambulanten und stationären Pflege aus Senden und Umgebung sowie weitere Fachleute aus der Region an der Diskussion teil.

„In unserer alternden Gesellschaft wird das Thema Pflegenotstand immer wichtiger“, sagte Gaby Vogdt. Die Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes hatte die Veranstaltung organisiert und moderierte die Diskussion. In deren Verlauf wurde deutlich, wo der Schuh drückt. Die Anforderungen an die Fachkräfte seien hoch, die Bezahlung dagegen nicht, meinte Natalie Asser, Leiterin des Sendener Seniorenheims Schwester Euthymia. „Der Personalschlüssel ist zu knapp. Bei Ausfällen sind Überstunden die Folge“, sagte Asser. „Viele junge Menschen finden den Beruf interessant, wollen aber nicht regelmäßig am Wochenende arbeiten“, berichtete Stephanie Fricke, Inhaberin des Steverteams Mobile Pflege.

Interessen der Pflege offensiv vertreten

In NRW habe man in den vergangenen Jahren viel getan – etwa einen kostenlosen Besuch der Pflegeschulen ermöglicht, hatte Minister Laumann zuvor in seinem Vortrag berichtet. „Es gibt in NRW für alle einen Schulplatz und mit 300 000 examinierten Pflegekräften so viele Fachkräfte wie noch nie“, so Laumann. Eine gewaltige Pflegeinfrastruktur sei seit Gründung der Pflegeversicherung in den 90er-Jahren entstanden. „Da die Zahl der Berufseinsteiger aber deutlich geringer ist als die der Menschen in den Jahrgängen, die bald pflegebedürftig werden könnten“, drohe eine wachsende Lücke.

Auch durch die aus seiner Sicht wichtige Zuwanderung von Pflegekräften bekomme man das Problem nicht gelöst, so der Minister. „Meine Meinung ist, dass wir eine ganz andere Denke brauchen“, sagte Laumann und lenkte den Blick auf eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Analog zum Elterngeld schlug er ein Pflegegeld vor, um die familiäre Säule zu stärken. Zudem sollten Pflegekräfte ihre Interessen offensiv vertreten – am besten in einer Kammer. „Bei vielen Entscheidungen sitzt die Pflege nicht mit am Tisch“, so der Minister. Doch ein Patentrezept konnte der 64-Jährige aus dem Tecklenburger Land in Senden nicht präsentieren.