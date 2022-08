„Wir brauchen mehr Anerkennung“

Die Zahl der Haustiere stieg während des Corona-Lockdowns rasant an. Doch was passierte mit den Vierbeinern, als die Normalität in vielen Bereichen zurückkehrte? WN-Redakteur Dietrich Harhues fragte bei Maria Eichel, 1. Vorsitzende der Tierfreunde Lüdinghausen, nach. Eichel leitet zugleich das Tierheim, das September 2019 in der Oberbauerschaft (Hohe Lucht) eröffnet wurde.

Wie ist die Lage im Tierheim, sind die Kapazitäten ausgelastet oder kann jedes Tier aufgenommen werden?

Eichel: Das Tierheim ist aktuell voll, wir haben massig Katzen und jeden Tag neue Anrufe von Menschen, die Katzen abgeben wollen oder gefunden haben. Letztens wurde auch Katzen einfach in einem Karton nachts vor dem Tierheim abgestellt. Solches Verhalten macht uns sehr wütend. Bei den Hunden ist es ähnlich – hier bemerken wir, dass viele Menschen sich unüberlegt einen Hund angeschafft haben, damit nicht geübt wurde und der Hund nun beißt oder sich anders auffällig verhält. Wir vermuten jedoch, dass dies oft auch eine Ausrede dafür ist, dass der Hund nun „über“ ist und einfach weg muss. Die Leute rufen von überall aus an, da viele andere Tierheime ebenfalls voll sind.

Während des Corona-Lockdowns haben sich viele ein Haustier angeschafft, landen im Tierheim inzwischen schon „Rückläufer“?

Eichel: Eigene Rückläufer, also Tiere, die von uns vermittelt wurden, haben wir glücklicherweise nicht. Wir schauen uns die Interessenten immer ganz genau an und hinterfragen die Lebenssituation sehr genau, um abschätzen zu können, ob sich die Menschen aus aktueller Corona-Langeweile einen Hund holen wollten oder das Interesse auch nachhaltig ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Hunde von woanders kommen, oft auch aus dem Ausland.

Wie gelingt es dem Trägerverein, die Festkosten und Investitionen aufzubringen, woraus speist sich das zur Verfügung stehende Budget?

Eichel: Dies ist eine ständige Herausforderung für uns. Wir werden lediglich von der Gemeinde Senden durch einen Fundtiervertrag finanziell unterstützt. Der Rest des Budgets setzt sich aus Spenden, Vermittlungsgebühren und Mitgliederbeiträgen zusammen. Das ist insbesondere, da so lange keine Feste gemacht werden konnten, überaus schwierig für uns. Das Sommerfest nun ist seit der Eröffnungsfeier vor drei Jahren das erste größere Fest. Die Gelder sind sehr knapp und wir haben uns definitiv noch nicht erholt von der Corona-Krise, die im Grunde ja auch noch gar nicht vorbei ist.

Nachdem es am Samstag noch ordentlich geregnet hatte, bot der Sonntag mit viel Sonne und blauem Himmel beste Voraussetzungen für das Sommerfest der Tierfreunde Lüdinghausen. Und die Besucher haben das Angebot zahlreich angenommen. Highlight war sicher der Hundezirkus, wo 13 Teilnehmer mit ihren Hunden einen Parcours mit verschiedenen Aufgaben durchlaufen mussten und tolle Preise gewinnen konnten. Auch die Lose der Tombola waren nach nur anderthalb Stunden ausverkauft. Ein Glücksrad, ein Wunschbaum, Info- und Essensstände waren ebenfalls gut besucht. Die Einnahmen des Festes helfen, dem Verein die regelmäßigen Kosten zu decken. Insbesondere die steigenden Energiepreise machen dem gemeinnützigen Verein Sorgen. Daneben ist vor allem der Nachwuchs für den Tierschutz ein großes Thema. Weiterhin werden ehrenamtliche Helfer in fast allen Bereichen gesucht: ob Versorgung der Tiere, Vermittlung, Öffentlichkeits- oder Büroarbeit – wer sich im Tierschutz engagieren möchte, ist bei den Tierfreunden gerngesehen.

Was wünscht sich Ihr Verein von Politik, Behörden und Bürgern?

Eichel: Die Bürger tun ihr Bestes – sie geben bereits großzügig Spenden, sonst würden wir ja gar nicht mehr existieren. Was die Anschaffung und Abgabe von Tieren angeht, würde ich mir wünschen, dass sie ein bisschen mehr überlegen, was sie da tun und nicht nur schauen, wie süß das Tier ist und dann bei der ersten Urlaubsreise feststellen, dass sie gar nicht wissen, was sie mit dem Tier anfangen sollen. Oder wenn sie dann doch länger arbeiten müssen und nicht mehr im Homeoffice sind. Was die Politik und die Behörden angeht, wäre es wichtig, den Tierschutz ernster zu nehmen und insbesondere die Leute, die den Tierschutz betreiben, auch ernst zu nehmen und nicht so zu tun, als sei das ein bisschen Hobby nebenbei. Das ist harte Arbeit und wir tun viel für die Gesellschaft, die sonst gar nicht wüsste, was sie mit den unüberlegt angeschafften Tieren machen soll. Wir brauchen dafür mehr Anerkennung auch in Form von Zuschüssen, die sich nicht allein auf Fundtiere beziehen sollten. Es wird alles überall teurer, wir bekommen sonst keinerlei öffentliche Unterstützung und finden, dass der Tierschutz insgesamt von der Politik anders angefasst werden müsste.