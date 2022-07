„Wir geben die Hoffnung nicht auf“

Mit der Abschiebung der sechsköpfigen Flüchtlingsfamilie Kosayeva nach Aserbaidschan will sich die Bösensellerin Svenja Weßeler nicht einfach abfinden. Deshalb hat sie den Petitionsausschuss des Landtages angerufen – insbesondere weil sie sich um die Kinder und den kranken Vater sorgt.

Aus Aserbaidschan hat die abgeschobene Familie Kosayeva dieses Foto geschickt. Narmi (12), Ömar (7) und Ayan (10) möchten wieder zur Schule gehen – in Bösensell.

Hohe Wellen schlug die Abschiebung der Familie Kosayeva im Februar (WN berichteten). Svenja Weßeler, die weiterhin Kontakt zu den Kosayevas in Aserbaidschan hält, setzt sich für die Rückkehr der sechsköpfigen Familie nach Bösensell ein und hat deshalb den Petitionsausschuss des Landtages angerufen.

Zudem berichtet Weßeler, wie es Eltern und Kindern derzeit geht. „Nachdem die Familie nach Aserbaidschan ausgeflogen worden war, musste sie dort in einer Unterkunft zwei Wochen in Quarantäne verbringen – die sechs Familienmitglieder mussten sich ein Zimmer teilen“, so die Bösensellerin, die regelmäßig Whatsapp-Nachrichten austauscht.

Aus Angst im Kleiderschrank versteckt

Besonders den Kindern sei es nach dem Schock der Abschiebung sehr schlecht gegangen. „Aus Angst haben sie sich zuerst mehrere Stunden im Kleiderschrank eingeschlossen, sprachen und aßen nicht. Die Familie wurde sich selbst überlassen, es gab keine Betreuung für den erkrankten Vater“, bedauert Svenja Weßeler.

Danach zog die Familie zuerst zur Großmutter mütterlicherseits. Dort konnten sie aber aufgrund von Platzmangel nicht lange bleiben. „Sie zogen weiter zu der Mutter von Herrn Kosayeva, wo sie jetzt ausharren und täglich mit der Angst vor Bestrafung des Vaters durch aserbaidschanische Behörden rechnen, weil er damals aus dem Land geflohen ist. Auch an seinem jetzigen Wohnort hat er keine ärztliche Versorgung“, berichtet Svenja Weßeler.

Die Kinder gehen nach Monaten der Ungewissheit nicht in die Schule, weil das System ganz anders als das für sie aus Deutschland gewohnte ist und sie die Landessprache nicht beherrschen. Sie müssten zuerst Nachhilfe bekommen, was wiederum nicht möglich ist, da die Familie mittellos ist.

Hab und Gut musste in Bösensell zurückbleiben

Deshalb hat Svenja Weßeler den Petitionsausschuss des Landtags angerufen mit der Bitte, die Familie „aufgrund von mehrfachen Ungerechtigkeiten nach Deutschland zurückzuführen.“ Die Petition ist in Bearbeitung. Auch wenn Weßeler nur eine kleine Erfolgschance sieht, war ihr dieser Schritt wichtig. „Wir geben die Hoffnung nicht auf. Ich möchte der Familie zeigen, dass uns ihr Schicksal nicht egal ist“, sagt sie.

Weßeler und ihre zehnjährige Tochter, die mit Ayan, dem zweitältesten Mädchen der Kosayevas, in eine Klasse ging, haben der Familie ein Paket mit Kleidung, Spiel- und Schulsachen geschickt. Denn die Familie durfte ja bei ihrer Abschiebung aus Bösensell kaum etwas mitnehmen. „Wir möchten, dass die Familie zurück in unsere Gemeinde kommt“, macht Weßeler klar. Sie appelliert an die verantwortlichen Politiker, diesen Fall nicht einfach als „nichtssagende Nummer“ abzuhandeln.