„Wir konnten nicht Tschüss sagen“

In der Klasse 3b der Grundschule Bösensell ist ein Platz seit Tagen leer. Dort saß Ayan. Ihr Namensschild, ihr Tornister, ihr Turnbeutel und ihre Arbeitsmappen sind nach wie vor dort. Der unbesetzte Tisch erinnert die Kinder an die Mitschülerin, die nicht mehr bei ihnen sein darf. Die Neunjährige wurde mit ihren drei Geschwistern Narmin (zwölf Jahre), Ömar (6), Onur Elkhan (2) und ihren Eltern in deren frühere Heimat Aserbaidschan gebracht. Fast sechs Jahre lebte die Familie Kosayeva in Bösensell.

