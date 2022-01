„Wir wünschen uns Augenhöhe“

Senden

Rund 500 Flüchtlinge leben in der Gemeinde Senden. Mit großem Einsatz kümmert sich die Flüchtlingshilfe um die Männer, Frauen und Kinder und hilft ihnen, in der neuen Heimat Fuß zu fassen. Für die zukünftige Arbeit haben die Ehrenamtlichen aber auch Wünsche an Behörden und Politiker.

Von Angela Weiper