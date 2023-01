Zahl der Austritte „ist erschreckend“

Als „erschreckend“ bezeichnet Pfarrer Dr. Oliver Rothe (kleines Bild) die Tendenz bei den Kirchenaustritten. Auch in St. Laurentius könnten immer mehr Bänke in Gottesdiensten frei bleiben.

Die Tendenz ist deutlich: Im Jahr 2022 kehrten 290 Angehörige der Pfarrgemeinde St. Laurentius der Kirche den Rücken. Damit stieg des Zahl der Kirchenaustritte um 75 Prozent gegenüber 2021 an, als 165 Pfarrmitglieder für diesen Schritt das Amtsgericht aufsuchten. So klar wie die Entwicklung, so offen fällt die Bewertung durch Pfarrer Dr. Oliver Rothe aus: „Das ist erschreckend.“