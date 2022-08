Zara Finjell verzaubert Klein und Groß

Es entwickelt sich langsam zu einer Tradition – Familienvorstellungen mit Zauberei oder Theater unter freiem Himmel in Ottmarsbocholt und Bösensell. Am 14. August (Sonntag) ist es wieder so weit. Dann kommt die Zauberin Zara Finjell zu zwei Familien-Vorstellungen in die Sendener Ortsteile. Zunächst gastiert sie um 11 Uhr am Sportgelände in Ottmarsbocholt – konkret hinter der neuen Sporthalle. Um 15 Uhr kommt sie dann nach Bösensell – und zwar auf die Grünfläche an der Laerbrockstraße, heißt es in einer Pressenotiz.

Vorverkauf läuft

Für beide Vorstellungen, veranstaltet vom Kulturamt der Gemeinde, sind Eintrittskarten zum Preis von je vier Euro pro Person über die Internetseite www.senden-westfalen.de/ticketing erhältlich.

Zara Finjell ist das Zaubern praktisch in die Wiege gelegt. Auch ihr Vater ist ein Zauberer – und so ist es kein Wunder, dass sie in die Fußstapfen getreten ist. Ihre Kunststücke sind eigens für Kinder – aber natürlich auch für Erwachsene – zugeschnitten. Die Vorstellung dauert ohne Pause rund 45 Minuten. Sitzgelegenheiten – Decken oder Klappstühle – sollten mitgebracht werden.