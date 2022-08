Zauberhafte Konfetti-Bonbons

Die Zaubervorstellungen mit Zara Finjell waren sowohl in Ottmarsbocholt als auch in Bösensell gut besucht.

Das konnte Clemens nicht begreifen. Und mit ihm die vielen Kinder, die in Ottmarsbocholt am Sonntagvormittag auf dem Sportgelände die Zaubervorstellung von Zara Finjell besucht hatten. Von der Zauberin wurde er zum Schluss der Vorstellung als kochender Assistent eingestellt, der aus simplen Zutaten wie Konfetti plötzlich einen Topf voller Bonbons zauberte, schreibt die Gemeinde Senden in einer Pressemitteilung. Wie das ging, war schließlich auch egal. Denn die Zauberin verteilte diese zum großen Finale an alle anwesenden Kinder und sorgte damit für einen tollen Abschluss der Zaubershow, die sie am Nachmittag in Bösensell im kleinen Park an der Laerbrockstraße noch einmal präsentierte.

„Wie geht das nur?“

Trotz der großen Hitze waren in beiden Sendener Ortsteilen viele Kinder, Eltern und Großeltern der Einladung des Sendener Kulturamtes gefolgt, um eine unterhaltsame und vor allen Dingen verblüffende Show zu erleben. Dabei gelang es Zara Finjell nicht nur, die Tricks so zu präsentieren, dass sich viele Gäste immer wieder die Frage stellen: „Wie geht das nur?“ Auch ihre Moderation – sie fasste ihre Kunststücke in kleine Geschichten – wusste zu begeistern.