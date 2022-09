Zauberlehrlinge im Zollhaus

Auf die Spuren von Harry Potter begaben sich am Samstagabend Jugendliche im Alten Zollhaus. Sie nahmen dort an einem Zauberabend teil, bei dem Magier Dirk Kleiner alias Miraculix ihnen Tricks beibrachte. Der Ökumenische Jugendtreff und die Gemeinde hatten zu diesem magischen Abend eingeladen.

Manch einer mag sich unter einem „zauberhaften Abend“ vielleicht ein elegantes Dinner im Kerzenschein oder einen Sonnenuntergang am Strand vor-stellen. Für andere gehören fliegende filigrane Schlüssel und gruselige Figuren wie Dementoren dazu. Beides – und noch einiges mehr – gab es am Samstagabend im Alten Zollhaus. Der Ökumenische Jugendtreff und die Gemeinde Senden hatten zu einem Harry-Potter-Abend eingeladen.

Zehn Jugendliche waren der Einladung gefolgt und hatten sich über das Gleis 9¾ nach Hogwarts begeben. Zunächst galt es, für angemessene Deko in der Großen Halle zu sorgen. Was Albus Dumbledore normalerweise mit einem Händeklatschen erledigt, musste diesmal in Handarbeit vollbracht werden; so wurden zahlreiche fliegende Schlüssel und Kerzen, aber eben auch gruseli-ge Dementoren, die Wächter des Zauberergefängnisses Askaban, angefertigt.

Tricks mit und ohne Karten

Danach wurde fleißig Zaubern gelernt: Dirk Kleiner alias Miraculix, Mitglied im Ortszirkel Münster des Magischen Zirkels Deutschland, brachte den aufmerksamen Zauberlehrlingen verschiedene Zaubertricks bei.

Um 19 Uhr kam dann der Höhepunkt des Abends: Bei leckerer Pizza und allerlei Knabbereien wurde gemeinsam Harry Potter geschaut.

Annika Heinrichs, Patrick Kakuschki und Mohammed „Momo“ Yasin vom Ökumenischen Jugendtreff sowie Volker Sowade vom Kulturamt zeigten sich zufrieden mit der Resonanz. Und auch bei den Jugendlichen ist der Abend gut angekommen: „Es gefällt mir auf jeden Fall“, beteuert Abakar Abakarav, Ibrahim Alakrad ergänzt: „Das sieht hier alles ganz luxuriös und spannend aus, ich würde bestimmt noch mal mitmachen.“

Für alle angehenden Zauberer bietet die Gemeinde Senden am 11. Oktober im Rahmen des Kulturrucksacks NRW einen Zauberworkshop an.