Josie Hennemeyer und Till Hegemann sind in der WDR-Doku-Reihe „Passt, wackelt und hat Luft“ zu sehen. Die Auszubildende und der Geselle, die für den Raumausstatter Hegemann (Bösensell) arbeiten, wurden in der Werkstatt und bei Kunden vom Drehteam begleitet.

Für Josie Hennemeyer und Till Hegemann waren es sehr ungewöhnliche Arbeitstage: Auf Schritt und Tritt folgten der Auszubildenden und dem Gesellen ein Kameramann, ein Tontechniker, ein Regisseur und ein Assistent – egal, ob es darum ging, in der Polsterwerkstatt ein Sofa neu zu beziehen, im Betrieb Gardinen zu nähen oder Rollos bei Kunden anzubringen. Das Duo arbeitet für den Betrieb Raumausstattung Hegemann in Bösensell. Es wird ab Montag (17. Januar) in der WDR-Doku-Reihe „Passt, wackelt und hat Luft“ zu sehen sein. Die Serie ist nicht gescripted, folgt also keinem vorgegebenen Drehbuch, sondern will zeigen, wie das Handwerk ist.