Zeltlager unter neuer Leitung

Nun ist es amtlich: Das Betreuerteam des Zeltlagers St. Laurentius steht unter neuer Leitung. Tanja Kemper hat das Lagerbanner an den neuen Lagerleiter Justus „DjuDju“ Andert übergeben. Zur Jahreswende hatte die langjährige Betreuerin und bisherige Lagerleiterin Tanja Kemper ihr Amt zur Verfügung gestellt.

„Ich freue mich tierisch auf die neuen Aufgaben und auf ein großartiges Lager 2023. Ganz besonders möchten wir uns im Namen des gesamten Lagerteams bei Tanja für den super Job in den letzten Jahren bedanken“, wird Justus Andert in einer Pressenotiz zitiert. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das lachende, weil ich genau weiß, dass das Team mit DjuDju an der Spitze einen spitzen Lagerleiter haben wird. Das weinende, weil ich das Lager und die Zeit mit den Kindern definitiv vermissen werde“, ergänzte Tanja Kemper, die dem Lager weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen will.

Ferienlager mit Spiel, Sport und Ausflügen

Mit dieser personellen Veränderung fährt das Zeltlager St. Laurentius Senden in diesem Jahr vom 22. Juli bis zum 5. August (fünfte und sechste Sommerferienwoche) in den Hunsrück. Der Platz im Erholungsort Bundenbach bietet ein weites Spektrum an Ausflugsmöglichkeiten und Aktivitäten, heißt es in der Mitteilung weiter. An den Rändern eines Waldes gelegen bietet der Platz mit angrenzendem Sportplatz viel Abwechselung. „Der Platz liegt ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Mainz und Trier. Wir sind schon ganz gespannt darauf, den 800-Einwohner-Ort und die Umgebung gemeinsam mit allen Teilnehmern zu erkunden und zwei Wochen voller Spiel, Spaß und Spannung zu verbringen“, so der neue Lagerleiter.

Die Anmeldung zum Zeltlager findet am 15. Januar (Sonntag) um 15 Uhr in den Räumen des Pfarrheims St. Laurentius statt. Weitere Informationen rund ums Lager gibt es auf der Internetseite des Zeltlagers, auf der auch die Anmeldung erfolgen kann, sowie auf dem Facebook und Instagram-Kanal des Lagers.