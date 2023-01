Zurück zu Freunden und Team

Der Kreis von Unterstützern war groß, doch die Hoffnung wurde immer kleiner. An dem Schicksal einer jesidischen Familie, die im Mai 2019 nach Armenien ausgewiesen wurde, nahmen viele Sendener Anteil. Vom VfL Senden, wo Sohn Aziz zu den Leistungsträgern bei der D-Jugend zählte, über die Schulen bis hin zu einer Gruppe in der Bevölkerung reichte der Kreis der Fürsprecher. Dass ein baldiges Wiedersehen noch möglich würde, das hatten viele nicht mehr erwartet. Um so überraschender nun die Nachricht, dass die Familie nach Deutschland zurückkehren konnte.

Ihre erste Station ist Essen, wo sie bei Bekannten ein Domizil auf Zeit gefunden haben. „Das war immer der Traum von den Jungs, wieder nach Deutschland zu kommen“, unterstreichen Avag Mstoyan und Narine Mamoyan, die Eltern von Aziz und Kalash, die bis 2019 in Senden aufgewachsen waren.

„ »Ich kann es noch gar nicht glauben.« “ Aziz Mstoyan über die Rückkehr nach Deutschland

„Ich kann es noch gar nicht glauben“, betont Aziz im Gespräch mit der WN-Lokalredaktion. Der 15-Jährige wünscht sich jetzt, dass Senden wieder ihr Lebensmittelpunkt werden kann: „Ich möchte meine alten Freunde und meine Mannschaft wiedertreffen.“ Mitspieler hatten Transparente gemalt, Mitschüler hatten Unterschriften gesammelt und ein Supporter-Video erstellt: „Einer für alle – alle für Aziz“, lautet der Slogan. Auch an der Marienschule, die Kalash (der von allen Kash genannt wurde) besuchte, waren Solidaritätsaktionen initiiert worden. Der Rückhalt war groß: Bei einem Treffen, zu dem ein Unterstützerkreis eingeladen hatte, kamen 60 Bürgerinnen und Bürger zusammen, die ihre Hilfe anboten.

Ein Spieler fehlt: Die D1 des VfL Senden sammelt Unterschriften für ihren Teamkollegen. Trainer Philip Just unterstützt die Initiative. Foto: di

Falsche Angaben werden zum Verhängnis

Hinter den Kulissen waren Behörden und Institutionen damit beschäftigt, eine Option für die Familie zu finden. Doch dass der Vater bei der Einreise falsche Angaben gemacht hatte, wurde ihr zum Verhängnis. „Das war mein Fehler, den ich sehr bereue“, sagte Avag Mstoyan auch jetzt im WN-Gespräch.

Der 49-Jährige ist seit Jahren schwer krank, hatte einen Herzinfarkt, ihm wurden inzwischen fünf Stents gesetzt. Was ihm neben seiner Gesundheit Sorgen bereitete, war die Ausbildung und Zukunft seiner Söhne. Denn die Schullaufbahn ruhte lange Zeit. Die Familie lebte mal in Armenien, mal in Russland – jeweils bei Verwandten und von externer Hilfe abhängig. Zuletzt lebten Avag, Aziz und Kalash Mstoyan und Narine Mamoyan in Russland bei Krasnodar – in der Nähe der Halbinsel Krim. Das Kriegsgeschehen in der Ukraine bekamen sie unmittelbar mit, so ihre Schilderung.

„Netteste Leute der Welt“ in Senden

In Senden hoffen sie nicht nur auf alte Kontakte, sondern haben für Narine Mamoyan schon eine Job-Zusage im Bereich Pflege erhalten. Für die fortdauernde Unterstützung aus der Stevergemeinde ist die jesidische Familie sehr dankbar: „Die nettesten Leute der Welt.“

Ob Aziz und Kash in der Heimat ihrer Herzen eine dauerhafte Perspektive haben, ist aber trotz der positiven Wendung mit der Rückkehr nach Deutschland keineswegs sicher. Die Familie stellt am heutigen Mittwoch einen Asylantrag.