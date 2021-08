Zusammenarbeit trägt Früchte

Der Bioland-Hof Halsbenning kooperiert mit dem Klostergarten der Alexianer. Die Sendener beraten den Betrieb in Amelsbüren bei der Umstellung auf Bio-Standards. Auch bei der Bewirtschaft von Flächen arbeiten der Hof Halsbenning und die Alexianer-Beschäftigten Hand in Hand.

Es ist eine Art Nachbarschaftshilfe, die buchstäblich Früchte trägt – Feldfrüchte, die jetzt erstmals geerntet werden. Der Hof Halsbenning, zertifizierter Bioland-Betrieb in der Bauerschaft Wierling, gibt sein Know-how an die Klostergärtnerei der Alexianer in Amelsbüren weiter. Mehr noch, Matthias Halsbenning, Vater Josef und Sohnemann Julius leisten auch praktische Unterstützung beim Bioanbau, auf dessen Vorgaben die Bewirtschaftung der Alexianer-Äcker gerade umgestellt wird. Mit Maschinen und Arbeitskraft. Handarbeit, die noch in erheblichem Maße anfällt, wird von Beschäftigten der Alexianer-Werkstätten mit übernommen. Das lässt nicht nur die Pflanzen, sondern auch das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten der Menschen mit Handicap wachsen, die Zug um Zug mehr in die reale Feldarbeit, von der Kartoffel bis zum Salat, einbezogen werden.

„Das macht echt Spaß“, bekunden drei Männer und eine Frau, als sie ihren Arbeitsalltag beschreiben. Sie gehören zu einem zwölfköpfigen „Gemüse“-Team, das mit der Familie Halsbenning seit Mai auf den Äckern unterwegs ist. Wenn viel Arbeit anfällt, stoßen andere Kolleginnen und Kollegen hinzu, denn in den Bereichen Gärtnerei, Floristik sowie Garten- und Landschaftsbau sind bei den Alexianern in Amelsbüren rund 80 Menschen mit Einschränkungen beschäftigt.

Der Bedarf an externer Unterstützung ergab sich, als vor zwei Jahren rund 13 Hektar an verpachteter Fläche an die Alexianer zurückfiel. Astrid Schirmer-Striewe, Bereichsleiterin Klostergärtnerei der Alexianer Werkstätten GmbH, wollte die im Kräuter- und Staudenbereich schon eingeleitete Umstellung auf Bio-Standard auch für den Gemüseanbau umsetzen. Eine Referentin des Bioland-Verbandes empfahl der Gärtnermeisterin mit pädagogischer Zusatzausbildung, Kontakt mit dem Hof in Wierling aufzunehmen. „Es passte sofort“, fassen Landwirt Halsbenning und Alexianer-Gärtnermeisterin Schirmer-Striewe die erste Begegnung zusammen.

Nicht nur fachliche Kompetenz war ausschlaggebend, sondern auch das Vertrauen darin, dass die Sendener Sensibilität für den Umgang mit den Beschäftigten der Alexianer mitbringen. Auf dem Hof Halsbenning wurde gerade diese Facette der Kooperation wertgeschätzt, da Verena Halsbenning, als pädagogische Fachkraft bereits mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet hat. „Ruhe und Geduld“, sieht Matthias Halsbenning als entscheidende Grundhaltung an, um niemanden zu überfordern. Beim Einsatz auf dem Feld werden die Alexianer-Beschäftigten zudem von Gruppenleitungen begleitet.

Bewusstsein für Ernährung bei Kunden nimmt zu

Die Entwicklung des Hofes Halsbenning nimmt mit der Gemüse-Kooperation eine Entwicklung, die im Jahr 2016 mit Freiland-Hühnern begann. Seit August dieses Jahres fungiert Matthias Halsbenning als Vollerwerbslandwirt. Der 43-Jährige steht voll dahinter, dass Pestizide und synthetische Düngemittel tabu sind. Mit der Zertifizierung als Bioland-Betrieb sei der richtige Kurs eingeschlagen worden. „Das ist wichtiger denn je.“ Ob im Hofladen, im Online-Shop oder an den Marktständen in Lüdinghausen und Münster (Öko-Markt am Freitag) – Halsbenning sieht den Trend bestätigt, dass Regionalität zählt und der Rhythmus der Jahreszeiten wieder wahrgenommen wird.