Zuschuss für das „barocke Pisa“

Wenn die junge Generation etwas „stabil“ findet, dann ist damit nicht (nur) die Tragfähigkeit gemeint. Die Kids verleihen dieses Attribut vielmehr, wenn sie etwas besonders cool finden. Auf das Mannenhaus von Schloss Senden treffen beide Bedeutungen zu: Es ruht auf inzwischen robusten Fundament, und es kommt als barockes Pisa im Münsterland ziemlich ansehnlich daher. Noch cooler ist, dass der Hingucker auf der westlichen Flanke des Bau-Ensembles nicht nur von außen hui geworden ist, sondern auch das Innenleben herausgeputzt werden soll. Um auf Dauer darin Gäste zu bewirten. Zum Innenausbau leistet die Deutsche Stiftung Denkmalpflege einen erheblichen Beitrag.

Denn für diesen Zweck ist die Fördersumme in Höhe von 92 860 Euro gedacht, die Sigrid Karliczek am Mittwoch Vertretern des Schloss Senden e.V. übergab. Die Leiterin des Ortskuratoriums Münster der Stiftung, kennt den Weg nach Senden aus dem Effeff. Denn: Sie war nun zum fünften Mal als „Geldbotin“ in die Stevergemeinde gefahren. Dessen überdrüssig ist die Denkmal-Expertin nicht. Sie hoffte, „dass es nicht die letzte Spende“ ist, die sie zumindest symbolisch überreichen dürfe. „Es ist erkennbar, dass das Geld gut angelegt ist“, resümierte Sigrid Karliczek angesichts der Baufortschritte am Schloss.

„ Es ist erkennbar, dass das Geld gut angelegt ist. “ Sigrid Karliczek

Diese Einschätzung aus dem Ortskuratorium wird in Bonn geteilt, wo die Stiftungsgremien über die Förderanträge aus ganz Deutschland befinden. In den Topf der Stiftung fließen außer privaten Spenden und Nachlässen via Land NRW auch Erträge von Westlotto.

Für das Schloss Senden, befand die Vorsitzende des Ortskuratoriums, bedeute die Sanierung des Mannenhauses einen „deutlichen Sprung nach vorn“.

Café im Mannenhaus rückt etwas näher

Diese Bewertung dürften sich Sendens Bevölkerung, Pättkesfahrer und Wasserwege-Wanderer zu Eigen machen, die schon jetzt in hoher Zahl am Schloss Senden Station machen. Denn das barocke Kleinod, das 1719 erbaut wurde, zieht ob seiner scheinbar gewagten Neigung ohnehin Blicke an.

Noch lohnender und spannender wird der Stopp am Schloss Senden, wenn in das Mannenhaus gastronomisches Leben einkehrt. An diesem Ziel arbeite der Trägerverein des Denkmals weiter, bestätigten Vorstandsvorsitzender Dr. Franz Waldmann und Geschäftsführerin Dr. Martina Fleßner auf WN-Anfrage. Bis zum Cappuccino mit Pisa-Spirit im schiefen Mannenhaus von Senden fließt allerdings noch einiges an Wasser durch die Stever: Auf zwei bis drei Jahre schätzten Waldmann und Fleßner sowie Architekt Krischan Zora die „Durststrecke“ bis zur Einweihung ab.

Die Vertreter des gemeinnützigen Vereins Schloss Senden dankten für die Fördermittel. Ordneten den Geldsegen aber auch ein: Sämtliche Fördermaßnahmen erforderten einen Eigenanteil von in der Regel zehn Prozent. Deshalb seien Spenden, beispielsweise aus der Sendener Bevölkerung, weiterhin sehr wichtig, unterstrich Waldmann.