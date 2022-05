Zuzüge erfolgen sehr spontan

Damit Ausländer einen Aufenthaltstitel in Deutschland erhalten können, muss zum Beispiel nicht nur ein Finger-, sondern auch ein Handabdruck genommen werden. Aus technischen Gründen ist es daher nicht möglich, Geflüchtete in den Rathäusern zu registrieren. Damit Ausländer einen Aufenthaltstitel in Deutschland erhalten können, muss zum Beispiel nicht nur ein Finger-, sondern auch ein Handabdruck genommen werden.

Eine wichtige Neuerung bringt der 1. Juni (Mittwoch) für die Menschen mit sich, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. Sie können dann Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II erhalten – wie beispielsweise auch Langzeitarbeitslose. Sie wechseln damit den „Rechtskreis“, wie es im Verwaltungsdeutsch heißt: vom Asylbewerberleistungsgesetz zum SGB II. So erhalten sie etwas mehr Geld. Das Jobcenter übernimmt die Auszahlung. Wie viel die Gemeinde dadurch sparen wird, ist jedoch derzeit nicht bezifferbar, weil zum Beispiel Krankheitskosten erst weit im Nachhinein abgerechnet werden und aktuell nicht bekannt seien, teilte Rahel Epping, Leiterin des Fachbereichs Ordnung und Soziales der Gemeinde, auf WN-Anfrage mit.

Geflüchtete werden zentral in Dorsten registriert

Voraussetzung dafür, dass die Geflüchteten SGB-II-Leistungen erhalten, ist eine zentrale Registrierung, für die besondere Anforderungen wie eine erkennungsdienstliche Behandlung gelten. „Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die derzeit in Senden leben, wurden dafür von der Ausländerbehörde des Kreises Coesfeld mit Bussen zur Registrierung nach Dorsten gefahren“, berichtete Rahel Epping weiter. Die Fahrten nach Dorsten waren erforderlich, weil es die technischen Voraussetzungen für die erkennungsdienstliche Behandlung beim Kreis Coesfeld nicht gibt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde hatten die Einladungsschreiben für die Registrierung in Dorsten persönlich verteilt und erläutert. „Das hat sich als wichtig und richtig erwiesen. Auch den zentralen Einstieg in die Busse haben wir morgens durch Mitarbeiter begleitet. Bis auf wenige Einzelfälle sind alle Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Senden leben, registriert“, teilte Rahel Epping weiter mit. Wer noch nicht registriert ist, muss auf Dauer aber keine Nachteile befürchten, weil Leistungen rückwirkend bewilligt und nachgezahlt werden können.

Im Rat hatte die Fachbereichsleiterin am Dienstagabend von einer „dynamischen Lage“ und von 164 registrierten Flüchtlingen berichtet. Wie dynamisch die Lage in Senden nach über drei Monaten Krieg in der Ukraine tatsächlich ist, zeigte sich schon am nächsten Tag. Am Mittwoch meldete die Gemeinde 21 Neuankömmlinge, am Freitag kamen acht weitere hinzu. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der registrierten Ukrainer auf aktuell 193. Davon sind 137 privat bei Bekannten oder Verwandten sowie 56 durch die Gemeinde untergebracht.

Dolmetscher gesucht

Sandra Molitor (CDU) hatte in der Ratssitzung darauf hingewiesen, dass ein Kindergarten vergeblich einen Dolmetscher gesucht habe. „Wo es erforderlich ist, sorgen wir für Unterstützung“, sicherte Rahel Epping zu. Der Gemeinde sei das Problem nicht bekannt gewesen. Bürgermeister Sebastian Täger lobte derweil die „Truppe“ im Sozialamt für ihren Einsatz in dieser außergewöhnlichen Situation. Neben Menschen aus der Ukraine kommen Flüchtlinge aus anderen Ländern. „Die Zuzüge erfolgen weiterhin sehr spontan und sind in den Zahlen stark schwankend.“ Auf der anderen Seite seien auch einige Flüchtlinge, die in den vergangenen Wochen und Monaten nach Senden gekommen sind, mittlerweile in andere Städte oder sogar Länder gezogen, so Rahel Epping.