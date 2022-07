Zwei Stunden Informationen und ein kleines Grillfest

„Wir können es nicht fassen, dass in Europa Krieg ist, und wir wollen Sie unterstützen. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl in Senden.“ So begrüßte Bürgermeister Sebastian Täger die Frauen, Männer und die etlichen Kinder jetzt im Alten Zollhaus zu einer größeren Infoveranstaltung. Seine allerersten Worte sprach er in ukrainischer Sprache – die Zuhörer freuten sich sichtlich darüber.

„Er ist ein Sechser im Lotto“, sagte am frühen Donnerstagabend nach der circa zweistündigen Informationsveranstaltung im Alten Zollhaus Bürgermeister Sebastian Täger. „Er“ – das war und ist Vasyl Dachauer, beim Kommunalen Integrationsmanagement im Kreis Coesfeld für die Region Dülmen, Havixbeck und Senden verantwortlich.

Fließend spricht Dachauer Deutsch, gar keine Frage – fließend aber eben auch Ukrainisch. In dem Land, gegen das Russland Krieg führt, ist er geboren. Dachauer übersetzte 1:1 zum Beispiel die Worte von Sebastian Täger und war am Ende der Veranstaltung – als es draußen Grillwürstchen gab – der am meisten gefragte Ansprechpartner.

Bürgermeister spricht ukrainische Worte

Unter der Überschrift „Netzwerk Chancengleichheit – Informationsveranstaltung für ukrainische Geflüchtete in Senden“ hatten diejenigen, die sich um die Menschen aus der Ukraine kümmern, eingeladen.

Um die 200 Ukrainer und Ukrainerinnen leben in Senden, circa die Hälfte war der Einladung ins Zollhaus gefolgt – mehr als erwartet. Jede Menge Stühle schleppten die Organisatoren noch ins Dachgeschoss.

„Wir können es nicht fassen, dass in Europa Krieg ist, und wir wollen Sie unterstützen. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl in Senden“, begrüßte Sebastian Täger die Frauen, Männer und die etlichen Kinder. Seine allerersten offiziellen Worte an diesem Nachmittag sprach er in ukrainischer Sprache – die Zuhörer freuten sich sichtlich darüber, es war sogar verhaltenes Klatschen zu hören.

Angebote für Behinderte und Autoversicherung

Unter andern informierte dann Emeka Bob-Anyeji vom Regionalteam Mitte des Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Coesfeld die Ukrainer – etwa darüber, dass für sie eine visumfreie Einreise in alle EU-Länder für 90 Tage möglich ist. Nach drei Monaten müsse sich jeder registrieren lassen, die Schulpflicht trete damit für die Kinder ein.

Fragen am Ende, so Sebastian Täger gegenüber dieser Zeitung, hätten weiter die Schule betroffen. Gefragt worden sei auch, wie ein Auto versichert werden könne, wie es sich mit den Krankenkassen verhalte oder welche Angebote es für behinderte Menschen gibt.

Die Teilnehmer hatten überdies – recht ungezwungen – die Möglichkeit, neben Vasyl Dachauer zum Beispiel auch Jutta Egbert kennenzulernen: Beide sind im Rahmen der Sozialberatung für ukrainische Geflüchtete in Senden Ansprechpartner.

Rahel Epping, Fachbereichsleiterin Bürgerservice, Ordnung und Soziales bei der Gemeinde Senden, betonte im WN-Gespräch, dass die Veranstaltung ein Baustein sei, geflüchtete Männer, Frauen und Kinder aus der Ukraine zu unterstützen.