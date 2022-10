Zwischen Abnabeln und Aufbruch

Der Chef von rund 19.000 Beschäftigten pochte nicht auf Business Class, sondern nahm im Schnellbus Platz. Allmorgendlich, mit der Aktentasche unterm Arm. Die S 90 chauffierte Matthias Löb, der über einen Fahrer und eine Dienstlimousine verfügte, zum Landeshaus, Sitz des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Einer von vielen Pendlern, die aus dem Speckgürtel das Oberzentrum Münster anpeilen. Dieses Ziel steuert der Sendener nicht mehr so häufig an.

Wohin die berufliche Reise künftig gehen wird, verrät der 58-Jährige im Gespräch mit der WN-Lokalredaktion nicht. Aber der seit dem 1. Juli pensionierte Landesdirektor bestätigt, dass die Riesenbehörde nicht die letzte Station im Arbeitsleben des Juristen sein soll. Anfang kommenden Jahres werde er eine neue berufliche Tätigkeit antreten. Allerdings nur in Teilzeit, denn „nicht nur die bezahlte Arbeit ist gesellschaftlich wertvoll“, wie Löb ergänzt. Was er schon offen sagen mag, ist, dass er nicht zu einer Consulting-Firma und damit quasi auf die andere Seite des Schreibtisches wechseln wird.

Lebenszeit mit etwas „Sinnvollen“ verbringen

Das würde wohl auch nicht so recht zu jemanden passen, der sich nach dem Jura-Studium in Münster bewusst für den öffentlichen Dienst entschieden hat. Löb wollte „seine Lebenszeit mit etwas Sinnvollem verbringen“. Beim Landschaftsverband, der das Gros seines Milliarden-Budgets für soziale Aufgaben unter dem Leitgedanken der Inklusion aufwendet, habe sich diese Erwartung an sein Berufsleben „absolut erfüllt“.

Der gebürtige Soltauer, der als Sohn eines Bundeswehroffiziers einige Ortswechsel erlebte, setzt auf Konstanz: Im August 1996 heuerte er beim Kommunalverband LWL an, durchlief unterschiedliche Funktionen, die vom Ressort Krankenhäuser und Gesundheitswesen über die Kultur (der Verband trägt 18 Museen) bis zu den Finanzen reichten. Seinem Arbeitgeber und seiner Wahlheimat hielt der Niedersachse die Treue: 1997 kaufte er ein Haus in Senden, das das Ehepaar mit einem Sohn und einer Tochter bezog. Die Kinder sind längst flügge, die Wurzeln in der Stevergemeinde aber tief. Nachbarschaft, Doppelkopf-Runden und die Pflege des bewusst naturnah gestalteten Gartens machen die Lebensqualität aus. Die neben einem Job bleibt, dessen Pensum bei 60 und mehr Stunden pro Woche liegt.

Zeit fürs Ehrenamt

Die Ära Landschaftsverband ist für Löb zwar formal beendet, aber in seinem Kopf dauert das Abnabeln noch an. Beim ausführlichen Plausch mit dem Lokalredakteur am Küchentisch beginnt der ehemalige Behördenleiter immer wieder Sätze mit einem „Wir“, wenn es um den LWL geht.

Dass der Abschied nach acht Jahren im Chefsessel käme, war für Löb lange klar. Denn CDU und Grüne, die im Westfalenparlament koalieren, hatten frühzeitig kundgetan, einen neuen Kandidaten für das Spitzenamt zu suchen. „Ich hatte eineinhalb Jahre Zeit, mich darauf einzustellen“, sagt der Sendener.

Er genießt die Phase als temporärer Pensionär für „private Projekte, die liegen geblieben sind“. Bei der Rückkehr in einen Beruf will Löb sich das Geschirr auch nicht zu stramm anlegen lassen. Jedenfalls soll Zeit bleiben fürs Ehrenamt. Er könne „eine Menge Erfahrung einbringen“. Und sicher auch ein weit verzweigtes Netzwerk. Weshalb es schon Anfragen gegeben habe. Ihn interessiert beispielsweise der Heimatverein Senden. „Die machen einen ganz tollen Job“, lobt der ehemalige Landesdirektor und kündigt an, „sich dort öfter blicken zu lassen“.

Alpenüberquerung geplant

Fasziniert ist der Verwaltungsfachmann auch vom Szenario, in der Burg Kakesbeck ein Zentrum für Zauberkunst anzusiedeln. Sich dafür einzusetzen, „ist etwas, das ich auf jeden Fall gerne machen würde“. Ein weiteres Thema, das ihm am Herz liegt, ist die Ökologie. Es gelte, den Klimaschutz und Artenschutz weiter voranzutreiben. Angesichts von Ukraine-Krieg und Energie-Krise erkennt der Jurist aber „Versuche von gesellschaftlichen Kräften, das Rad der Zeit zurückzudrehen“.

Die Liebe zur Natur passt zum Hobby, dem Wandern. Das frisch gebackene Mitglied des Sauerländischen Gebirgsvereins hat 2023 eine Alpenüberquerung geplant. Auch zu seinen Marsch-Kameraden pflegt Löb Treue: Die Wandertruppe besteht schon, seit ihre Mitglieder gemeinsam das zweite Staatsexamen absolviert haben. Das persönliche Traumziel des 58-Jährigen sind die Rocky Mountains. Doch er weiß auch das Umfeld zu schätzen – von der Davert bis zur Ems bei Haus Langen und vom Sauerland bis zur Industriekultur im Ruhrgebiet.

Im Bus „reiste“ Matthias Löb übrigens nicht inkognito, sondern viele Stammfahrgäste kannten seine „Position“. Doch Ärger über Bürokratie oder abschlägige Bescheide wurden nie bei ihm abgeladen. Sonst hätte er vielleicht doch den Dienst-Audi angefordert.