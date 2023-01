Am frühen Freitagmorgen (20.01.) klickten die Handschellen: An seiner Wohnanschrift in Selm konnte ein 21-Jähriger festgenommen werden. Die Polizei im Kreis Coesfeld geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass es sich um den gesuchten Tankstellenräuber handelt, wie die Beamten in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Staatsanwaltschaft Münster bekannt geben.

Insgesamt elf Mal soll er zugeschlagen haben, wobei es in drei Fällen beim Versuch blieb, berichtet die Polizei weiter. Am 7. Dezember hatte ein Unbekannter Tankstellen in Nordkirchen, Senden und Ascheberg überfallen. Die drei Überfälle ereigneten sich innerhalb einer Stunde. In allen drei Fällen hatte der Tatverdächtige von den Mitarbeitern unter Vorhalt einer hellen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gefordert.

Aufgrund der vorhandenen Videoaufzeichnungen der Tankstellen war schnell klar, dass es sich in allen drei Fällen um den gleichen Täter handelte. Dieser war mit einem schwarzen Nissan Micra vorgefahren, der im Frontbereich der Fahrerseite Beschädigungen aufwies.

Wir berichten weiter.