Autofahrer bei Unfall gestorben

Um 23:23 Uhr waren zwei Autos auf der B 474 aus Richtung Coesfeld kommend in Richtung Dülmen unterwegs. Der 21 Jahre alte Fahrer habe dann im Bereich der Bauerschaft Pascherhook ein anderes Auto überholt, als beim Wiedereinscheren auf der regennassen Fahrbahn das Heck des Autos ausgebrochen sei, teilte die Polizei mit.

Das Auto fuhr in einen angrenzenden Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb.

Sperrung

Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Essen, die Feuerwehr und der Rettungsdienst aus Coesfeld sowie die Polizei aus Coesfeld und Dülmen wurden zum Unfallort entsandt. In der Zeit zwischen 0 Uhr und 3:45 Uhr wurde die B474 komplett gesperrt, um die Bergungsmaßnahmen der Feuerwehr, eines hinzugerufenen Abschleppdienstes und die Unfallaufnahme der Polizei zu ermöglichen.